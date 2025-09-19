Implanon e DIU no SUS: entenda esses contraceptivos

Conforme divulgação, o Sistema Único de Saúde (SUS) ampliou a oferta de métodos contraceptivos e incluiu alternativas de longa duração. Durante anos, o dispositivo intrauterino (DIU) foi o mais conhecido na rede pública. Agora, o cenário começa a mudar com a chegada do Implanon, implante subcutâneo que promete revolucionar, assim, o planejamento familiar.

De acordo com o Ministério da Saúde, até 2026 o Implanon deve alcançar cerca de 1,8 milhão de mulheres no SUS. Embora a pasta tenha anunciado a distribuição de 500 mil implantes ainda em 2025, não há confirmação de data para início dos procedimentos. Enquanto isso, o uso do DIU avança em ritmo mais lento, beneficiando aproximadamente 80 mil mulheres por ano, mesmo após o crescimento de 55% desde a pandemia.

Crescimento da demanda e políticas públicas

A procura por contraceptivos de longa duração aumentou e levou a mudanças na rede pública. Desde 2023, enfermeiros podem realizar inserções sem supervisão médica. Além disso, o DIU hormonal (Mirena) foi incorporado ao SUS, especialmente para casos de endometriose, ampliando as opções de escolha para as mulheres.

Especialistas destacam que a diversidade de métodos fortalece a autonomia feminina, reduz desigualdades e melhora o acesso à saúde reprodutiva. No entanto, alertam que a orientação médica continua indispensável para uso seguro e consciente.

Como colocar DIU ou Implanon pelo SUS?

Vá até uma UBS ou hospital público e agende consulta ginecológica.

Na consulta, discuta com o profissional os métodos mais adequados para sua rotina.

Para o DIU, realize exames preventivos e, após aprovação, entre na fila de espera.

Para o Implanon, agende o procedimento diretamente na unidade.

A inserção é simples, feita na UBS ou centro de referência, sem necessidade de internação.

Após a colocação, compareça às consultas de retorno para acompanhamento.

Diferenças entre Implanon e DIU