Implantes Dentários em Cachoeiro: plantão com condições especiais

O plantão exclusivo de implantes dentários da Clínica Oral Unic já começou e segue até o dia 15 de março! Esta é sua chance única de renovar seu sorriso com um procedimento eficiente, rápido e sem dores, com descontos especiais imperdíveis. Clique aqui e agende uma avaliação.

A equipe da Oral Unic está pronta para oferecer o melhor atendimento, com todo o suporte necessário para garantir sua total satisfação e segurança. Agende agora mesmo sua avaliação e dê o primeiro passo para um sorriso novo!

Implante dentário: Sem dor, aqui é possível!

Esqueça o medo da dor! Com a Sedação Unic, aplicada por um médico anestesista, você não sentirá absolutamente nada durante o procedimento. A sedação proporciona um conforto incomparável, como se você estivesse dormindo. Além disso, nossa equipe estará ao seu lado, monitorando sua recuperação em um ambiente preparado especialmente para o seu pós-operatório.

Atendimento humanizado e moderno para você!

Na Oral Unic, você encontrará um atendimento totalmente humanizado, com profissionais qualificados e dedicados a atender suas necessidades de forma personalizada. Como afirma o Dr. Brandom Dutra Brandão, cirurgião-dentista e coordenador da unidade de Cachoeiro de Itapemirim: “Os implantes dentários são a solução definitiva para quem busca dentes fixos e naturais, com mais segurança e autoestima do que as dentaduras.”

Não perca esta oportunidade única!

Instagram: @oraluniccachoeiro

@oraluniccachoeiro Contato: 28 99910-9839 – WhatsApp (clique aqui)

28 99910-9839 – WhatsApp (clique aqui) Endereço: R. João de Deus Madureira, 02 – Recanto, Cachoeiro de Itapemirim – ES