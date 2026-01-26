Infarto em jovens dispara e médicos fazem alerta urgente

Durante muitos anos, o infarto foi associado apenas ao envelhecimento. No entanto, esse cenário mudou de forma preocupante. Atualmente, adultos jovens aparecem com mais frequência nas estatísticas. Segundo cardiologistas, essa tendência ocorre em todo o país e no mundo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os dados são alarmantes e a maioria envolve homens. Ainda assim, o número de mulheres, nesse problema, cresce de forma contínua. Portanto, o problema exige atenção imediata.

Leia também – Segunda-feira tem maior risco de infarto, revela estudo

Por que os jovens estão infartando mais cedo

O mecanismo do infarto permanece o mesmo em qualquer idade. Ou seja, placas de gordura se formam nas artérias do coração. Em seguida, essas placas se rompem e bloqueiam o fluxo sanguíneo. Contudo, o que mudou foi o estilo de vida.

Segundo especialistas, jovens acumulam fatores de risco desde cedo. Entre os principais, destacam-se:

Hipertensão arterial

Diabetes

Obesidade

Tabagismo, inclusive cigarros eletrônicos

Sedentarismo

Estresse constante

Privação de sono

Assim, a soma desses fatores acelera o adoecimento cardiovascular. Como resultado, o infarto surge cada vez mais cedo.

Exercício físico exige avaliação prévia

Embora a atividade física traga benefícios, ela também exige cuidado. Antes de tudo, médicos recomendam avaliação clínica completa. Afinal, hipertensão e diabetes costumam evoluir de forma silenciosa.

Além disso, a busca por resultados rápidos aumenta os riscos. O uso de anabolizantes, por exemplo, eleva o colesterol e agride os vasos sanguíneos. Da mesma forma, pré-treinos ricos em cafeína elevam a pressão e aceleram os batimentos cardíacos. Consequentemente, essas combinações podem desencadear um infarto.

Mulheres também entram no grupo de risco

Apesar da maior incidência em homens, as mulheres aparecem cada vez mais nas estatísticas. Até a menopausa, existe certa proteção hormonal. Entretanto, após esse período, o risco se iguala.

Além disso, o aumento da obesidade, da hipertensão e do sedentarismo contribui para esse cenário. Portanto, o cuidado deve começar cedo, independentemente do sexo

Como prevenir o infarto em jovens

A prevenção depende de ações contínuas e combinadas. Especialistas recomendam:

Avaliação médica antes de exercícios intensos

Controle rigoroso da pressão e da glicemia

Alimentação equilibrada com orientação profissional

Sono de qualidade

Redução do estresse

Combate ao sedentarismo

Evitar tabaco, anabolizantes e estimulantes

Quando esses fatores permanecem sob controle, o risco cardiovascular diminui de forma significativa.

Com base em informações do portal Globo.