Infecção pulmonar: 10 sintomas que indicam a doençar

As infecções pulmonares continuam entre as principais causas de adoecimento no Brasil. Além disso, elas cresceram nos últimos anos. O período pós-pandemia intensificou esse cenário. Ao mesmo tempo, a poluição aumentou. As mudanças climáticas avançaram. Consequentemente, os casos de doenças respiratórias dispararam em várias faixas etárias.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas enfrentam maior risco. Portanto, exigem atenção redobrada. O clima quente e seco facilita a circulação de vírus. Além disso, a poluição irrita as vias aéreas. Como resultado, quadros leves evoluem com mais rapidez. Por isso, reconhecer sinais iniciais faz toda diferença.

Leia também – HECI alerta sobre câncer de pulmão e riscos do tabagismo

Por que as infecções pulmonares aumentaram?

Primeiramente, o vírus da covid-19 ainda circula. Além disso, outros vírus respiratórios ganharam força. Ao mesmo tempo, muitas pessoas atrasaram vacinas. Consequentemente, a proteção coletiva caiu. Soma-se a isso o ar mais poluído. Assim, o pulmão sofre agressões frequentes.

Além disso, especialistas alertam para o impacto do calor extremo. Infectologistas reforçam a importância do diagnóstico precoce. Segundo eles, o atendimento rápido evita agravamentos. Portanto, agir cedo salva vidas.

Doenças respiratórias mais comuns

Entre crianças, médicos diagnosticam bronquiolite com frequência. O Vírus Sincicial Respiratório lidera os casos. Além disso, pneumonia e gripe aparecem com regularidade. Crises de asma também preocupam.

Nos adultos, profissionais identificam pneumonia, gripe e covid-19. Além disso, observam bronquite aguda e rinite. Já entre idosos, a pneumonia grave predomina. Exacerbações de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica aumentam internações. Portanto, cada faixa etária exige vigilância específica.

Tipos mais comuns de infecção pulmonar

A pneumonia atinge os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos realizam a troca de oxigênio. Bactérias, vírus ou fungos provocam a infecção. Sem tratamento, o quadro evolui rapidamente. Por isso, médicos consideram a doença perigosa.

A bronquite inflama os brônquios. Geralmente, vírus causam a forma aguda. Já o tabagismo favorece a forma crônica. Além disso, a exposição à poluição agrava sintomas. A bronquiolite, por sua vez, atinge bebês. Ela provoca chiado, tosse e dificuldade respiratória.

10 sintomas que indicam infecção pulmonar

A seguir, veja sinais que exigem atenção imediata:

Tosse seca ou com catarro espesso. Secreção amarelada, esverdeada ou com sangue. Chiado no peito. Febre acima de 38 °C. Falta de ar ou respiração acelerada. Dor no peito ao respirar fundo. Suor noturno persistente. Dor de cabeça frequente. Dores musculares intensas. Congestão nasal com possível perda de olfato.

Se esses sintomas surgirem, procure avaliação médica. Quanto antes iniciar o tratamento, melhores serão os resultados.

Como prevenir complicações

Primeiramente, mantenha ambientes ventilados. Além disso, evite fumaça de cigarro. Reduza poeira e mofo. Beba água regularmente. Sempre que possível, evite ar poluído.

Lave as mãos com frequência. Use máscara em períodos de surtos. Controle doenças crônicas. Além disso, mantenha a vacinação atualizada. Vacinas contra influenza, covid-19 e pneumococo reduzem casos graves. Portanto, a prevenção começa com atitudes simples.

Em síntese, a infecção pulmonar exige atenção constante. Identifique sintomas cedo. Busque atendimento rápido. Assim, você protege seus pulmões e preserva sua saúde.

Com informações do portal Terra.