Internação do prefeito de São José do Calçado levanta alerta sobre pneumonia

Na manhã de terça-feira, 20 de janeiro, o prefeito de São José do Calçado, Antônio Coimbra de Almeida, conhecido como Cuíca (PSB), procurou atendimento médico após sentir indisposição. Logo após a chegada ao Hospital Estadual São José do Calçado, a equipe iniciou os primeiros exames. Em seguida, os profissionais monitoraram os sinais clínicos. Além disso, os médicos adotaram medidas imediatas de avaliação. Dessa forma, o atendimento ocorreu de maneira rápida. Portanto, o quadro exigiu atenção, mas sem sinais de gravidade inicial.

Durante os atendimentos iniciais, a equipe levantou a hipótese de embolia pulmonar. No entanto, para esclarecer o diagnóstico, os médicos indicaram uma tomografia com contraste. Por isso, o prefeito foi transferido para o Hospital Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim. Posteriormente, os exames descartaram a embolia. Assim, os resultados confirmaram o diagnóstico de pneumonia. Desse modo, a equipe definiu o tratamento adequado. Consequentemente, o quadro passou a evoluir de forma satisfatória.

O que é pneumonia e como identificar a doença

Segundo o pneumologista dr. Leandro Baptista, referência no Espírito Santo, a pneumonia é uma infecção pulmonar. Ela pode ter origem viral, fúngica ou bacteriana. Geralmente, a doença começa com sintomas gripais. Entre eles estão coriza e tosse seca. Com o avanço do quadro, a tosse pode apresentar secreção. Além disso, surgem febre, dor torácica e falta de ar. Portanto, o diagnóstico exige atenção clínica.

Ainda conforme o especialista, o médico avalia o paciente por meio do exame físico. Além disso, solicita exames laboratoriais. Da mesma forma, exames de imagem, como radiografia ou tomografia, confirmam a inflamação pulmonar. Assim, a pneumonia resulta da combinação entre sinais clínicos, exames de sangue e exames radiológicos. Por isso, o diagnóstico precoce faz toda a diferença.

Tratamento adequado evita complicações graves

O dr. Leandro Baptista explica que o tratamento varia conforme a causa da infecção. Quando a pneumonia é viral, os médicos utilizam antivirais. No entanto, quando é bacteriana, situação mais comum, o tratamento ocorre com antibióticos. Dessa forma, quando o diagnóstico acontece no início, a recuperação costuma ser rápida. Portanto, o paciente evolui bem.

Por outro lado, o atraso no diagnóstico aumenta os riscos. Entre as complicações estão septicemia, choque séptico e derrame pleural. Em casos mais graves, o paciente pode precisar de internação em UTI. Além disso, pode receber antibióticos venosos de amplo espectro. Assim, a identificação precoce reduz significativamente esses riscos.

Diferença entre pneumonia e embolia pulmonar

Embora possam gerar confusão, pneumonia e embolia pulmonar são doenças diferentes. A embolia ocorre quando coágulos se formam, geralmente, nas pernas ou na pelve. Em seguida, esses coágulos chegam aos pulmões pela circulação sanguínea. Nesse caso, o tratamento envolve anticoagulantes. Portanto, trata-se de uma condição grave, que exige diagnóstico rápido.

Prevenção é o principal caminho

Por fim, o pneumologista destaca que a prevenção é fundamental. A pneumonia pode ser evitada com atividade física regular. Além disso, não fumar reduz os riscos. Uma alimentação equilibrada também ajuda. No entanto, as vacinas são essenciais, como a da gripe, a do vírus sincicial respiratório e as vacinas antipneumocócicas. Dessa maneira, o cuidado preventivo protege a saúde.

Estado de saúde do prefeito

Segundo o coordenador de Governo, Ciro Passalini, o prefeito apresenta boa evolução clínica. Ele segue internado para observação. Além disso, recebe antibióticos por via intravenosa. De acordo com a equipe médica, a expectativa é favorável. Portanto, o quadro permanece sob controle.