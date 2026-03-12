Intestino preso? A causa pode ser sua dieta; veja como resolver

Muitas pessoas enfrentam dificuldade para evacuar em algum momento da vida. No entanto, quando o intestino demora vários dias para funcionar, o desconforto aumenta. Além disso, a sensação de barriga pesada costuma aparecer com frequência. Muitas vezes, o problema não surge por acaso. Na verdade, certos alimentos podem prejudicar o trânsito intestinal e favorecer a prisão de ventre.

A constipação intestinal afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Entretanto, muitos ignoram a influência direta da alimentação nesse processo. Por isso, entender quais alimentos causam prisão de ventre ajuda a prevenir o problema. Além disso, pequenas mudanças na rotina alimentar podem melhorar o funcionamento do intestino. Consequentemente, o organismo passa a trabalhar com mais equilíbrio.

Quando a prisão de ventre deixa de ser ocasional

O intestino pode travar em situações pontuais. Por exemplo, viagens, mudanças de rotina ou pouca ingestão de água alteram o funcionamento digestivo. Além disso, alterações no horário das refeições também influenciam o intestino. Nessas situações, a dificuldade para evacuar costuma ser temporária. No entanto, o problema merece atenção quando se torna frequente. Nesse cenário, evacuar pode se tornar doloroso e exigir esforço excessivo. Como consequência, algumas complicações podem surgir, como fissuras anais e hemorroidas. Portanto, observar a frequência da prisão de ventre torna-se fundamental.

Alimentos que causam prisão de ventre

A alimentação exerce papel central no funcionamento intestinal. Dietas pobres em fibras e ricas em produtos industrializados aumentam o risco de constipação. Diversos alimentos comuns podem favorecer esse problema.

1. Ultraprocessados

Alimentos ultraprocessados aparecem entre os principais vilões do intestino. Biscoitos recheados, salgadinhos, macarrão instantâneo e fast food contêm pouca fibra. Além disso, esses produtos apresentam grande quantidade de aditivos químicos. Como resultado, o intestino perde estímulo natural para funcionar.

2. Farinha branca e massas refinadas

Produtos feitos com farinha refinada também prejudicam o trânsito intestinal. Pão branco, massas tradicionais, bolos industrializados e biscoitos passam por processos de refinamento. Durante esse processo, a indústria remove grande parte das fibras naturais. Consequentemente, o organismo recebe menos nutrientes importantes para a digestão.

3. Dietas pobres em fibras

Muitas pessoas consomem refeições baseadas em arroz branco, carnes e alimentos industrializados. Ao mesmo tempo, elas reduzem o consumo de frutas, verduras e legumes. Essa combinação diminui drasticamente a ingestão de fibras. Como resultado, o intestino passa a trabalhar de forma mais lenta.

4. Dietas ricas em gordura

Alimentos gordurosos também dificultam o funcionamento intestinal. Frituras, embutidos e carnes muito gordurosas podem contribuir para a constipação. Esse efeito aumenta quando a alimentação inclui poucos vegetais. Portanto, o equilíbrio alimentar torna-se essencial para manter o intestino saudável.

Hidratação e movimento fazem diferença

A alimentação não representa o único fator envolvido na prisão de ventre. A ingestão insuficiente de água pode endurecer as fezes. Como consequência, a evacuação se torna mais difícil. Além disso, o sedentarismo também prejudica o funcionamento intestinal. A prática de atividade física estimula os movimentos naturais do sistema digestivo. Caminhadas simples, por exemplo, já ajudam o intestino a funcionar melhor.

Hábitos que ajudam o intestino a funcionar

Algumas atitudes simples podem melhorar o trânsito intestinal de forma significativa.

Entre as principais estratégias, destacam-se:

aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras

incluir grãos integrais na alimentação

beber água ao longo do dia

manter rotina de atividade física

Esses hábitos favorecem a formação adequada do bolo fecal. Além disso, eles estimulam os movimentos naturais do intestino.

Atenção ao uso de laxantes

Algumas pessoas recorrem rapidamente aos laxantes quando o intestino trava. No entanto, o uso frequente desses medicamentos pode trazer consequências indesejadas. Com o tempo, o intestino pode passar a depender do medicamento para funcionar. Por isso, médicos recomendam cautela. Quando a constipação se torna persistente, a avaliação profissional se torna essencial.

Observe os sinais do corpo

Episódios ocasionais de prisão de ventre podem acontecer. No entanto, sintomas frequentes exigem atenção. Dor ao evacuar, esforço intenso ou longos períodos sem evacuação funcionam como sinais de alerta.

Na maioria dos casos, mudanças simples resolvem o problema. Reduzir alimentos que causam prisão de ventre, aumentar o consumo de fibras e manter boa hidratação podem transformar o funcionamento intestinal.

Com base em informações do portal R7 Saúde.