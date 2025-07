Inverno: siga 6 dicas para manter-se saudável

No inverno brasileiro, ar seco e frio agravam a saúde respiratória. A baixa umidade resseca mucosas e facilita infecções por vírus e bactérias. Ambientes fechados e pouca luz natural, cenas típicas do inverno, pioram o quadro, fragilizando a imunidade.

1. Hidrate-se certo no inverno

Mesmo sem sede, beba água regularmente. A hidratação, principalmente, preserva mucosas, regula temperatura corporal e auxilia o sistema imunológico. Inclua chás e água saborizada (limão, gengibre ou hortelã).

2. Garanta ventilação e umidificação

Abra janelas diariamente, no inverno, para renovar o ar. Use umidificador, especialmente em quartos secos. Roupas adequadas e filtres de ar reduzem irritações nas vias respiratórias.

3. Estimule a imunidade com alimentação

Consuma frutas cítricas, vegetais verdes escuros, peixes e grãos integrais. dessa maneira, você terá uma alimentação que ativa a imunidade.. Esses alimentos reforçam, com certeza, o sistema imune e combatem inflamações.

4. Pratique atividades físicas

Mesmo no frio, movimente-se com caminhadas, yoga ou musculação em ambientes fechados. O exercício, dessa forma, melhora circulação, sistema imunológico e humor.

5. Higiene reforçada e vacinação

Lave as mãos com frequência. Use álcool em gel em ambientes públicos. Mantenha a carteira de vacinas — gripe e COVID‑19 — em dia para, desse modo, reduzir risco de complicações.

6. Cuide da pele e vias respiratórias

Conforme especialistas, evite banhos muito quentes e longos no inverno. Hidrate sempre que possível, pele e lábios após a ducha. Use protetor labial. Para hidratar as vias, lave o nariz com soro fisiológico.

Com o fim de manter saúde, no inverno, entegue essas 6 práticas à rotina de inverno: hidratação, ventilação, alimentação equilibrada, atividade física, higiene e cuidados com a pele. Ao agir de forma preventiva, você reduz doenças respiratórias e mantém bem-estar físico e mental durante a estação fria.