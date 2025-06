Janelas abertas no frio protegem sua saúde, dizem médicos

Muitas pessoas fecham a casa nos dias frios para reter o calor. No entanto, essa prática pode causar sérios prejuízos à saúde e ao ambiente. De acordo com especialistas, manter janelas abertas por alguns minutos, mesmo no inverno, para garantir a circulação de ar e afastar riscos invisíveis.

Ambientes fechados favorecem ácaros, mofo e doenças

Ao impedir a entrada de ar fresco, o ambiente acumula umidade, ácaros e fungos. Isso aumenta o risco de crises respiratórias, alergias e até mofo em roupas e móveis. Dessa forma, armários e gavetas precisam “respirar” pelo menos 15 minutos por dia. De acordo com médicos, casas fechadas demais podem agravar quadros de asma, rinite e outras doenças do trato respiratório.

Ar seco e frio exigem cuidados especiais

Além da ventilação, o ar seco intensifica sintomas como tosse, espirros e coriza. Recomenda-se umidificar o ambiente apenas quando a umidade relativa do ar estiver abaixo de 50%, evitando excessos que provocam o efeito contrário.

Limpeza e hidratação fazem diferença

Para manter o ambiente saudável, evite varrer o chão — prefira panos úmidos que retêm a poeira. Desencoste móveis das paredes para reduzir o acúmulo de sujeira. Hidrate-se bem: água ajuda a proteger as vias respiratórias.

Em resumo, ventilar a casa, manter a limpeza correta e beber água diariamente previnem os incômodos típicos do frio. Pequenos gestos fazem grande diferença no seu bem-estar.