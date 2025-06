Jessie J. revela doença e pausa na carreira

Jessie J, famosa mundialmente pelo hit Price Tag, revelou nas redes sociais que enfrenta uma doença grave. Ela recebeu diagnóstico precoce de câncer de mama. Com 37 anos, a cantora decidiu compartilhar a notícia após refletir sobre o impacto da revelação.

Segundo ela, o apoio dos fãs pesou na decisão: “Fui diagnosticada com câncer de mama precoce. A palavra ‘precoce’ é o que me dá forças”. Jessie afirmou, assim, que realizou vários exames antes de confirmar o diagnóstico.

A artista anunciou que fará uma cirurgia e, por isso, ficará ausente das redes e dos palcos. Desse modo, comentou: “Vou desaparecer por um tempo depois do baile de verão para fazer minha cirurgia e voltarei com mais música”.

A notícia mobilizou colegas da indústria. Katy Perry, por exemplo, declarou: “Te amo! Todos estamos enviando energia curativa para você”.

De acordo com especialistas, os sintomas mais comuns são:

Como é feito o diagnóstico:

Tratamentos disponíveis:

Detectado precocemente, o câncer de mama tem alto índice de cura, dessa forma, fique atenta aos sinais e mantenha os exames em dia.

