Lipedema: saiba mais sobre doença que afeta 211 mil mulheres no ES

O lipedema é uma condição que afeta muitas mulheres, com 211 mil casos registrados no Espírito Santo. Embora a doença seja frequentemente associada à estética, ela vai muito além disso e pode causar dor e desconforto. Por isso, é essencial compreender suas características e impactos na qualidade de vida.

O lipedema é uma doença crônica e progressiva que resulta no acúmulo anormal de gordura nas pernas e, ocasionalmente, nos braços. Esse acúmulo afeta principalmente as mulheres, especialmente durante períodos hormonais, como a puberdade, gestação ou menopausa. Diferente da obesidade, o lipedema não está relacionado ao aumento de peso, mas a uma distribuição irregular da gordura, o que causa um aspecto desproporcional nas pernas.

Além da aparência física, o lipedema pode causar dor intensa, sensação de peso nas pernas e fácil formação de hematomas. Isso impacta diretamente a mobilidade e o bem-estar das mulheres afetadas, tornando atividades cotidianas mais difíceis. Muitas vezes, a doença é confundida com obesidade ou celulite, o que retarda o diagnóstico correto.

Identificar o lipedema precocemente é fundamental para adotar tratamentos que ajudem a controlar os sintomas. Embora não haja cura, intervenções como mudanças no estilo de vida, uso de meias de compressão e, em alguns casos, tratamentos cirúrgicos, podem melhorar significativamente a qualidade de vida. Portanto, mulheres que apresentam sinais de lipedema devem procurar orientação médica para um diagnóstico adequado.

O lipedema é uma doença séria que afeta muitas mulheres, mas muitas vezes é mal interpretada. A conscientização sobre seus sintomas e impactos pode levar a diagnósticos mais rápidos, melhorando a qualidade de vida das afetadas. Se você suspeita que tem lipedema, consulte um especialista para avaliação e orientação adequadas.

