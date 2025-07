Longevidade: ciência projeta vida até os 150 anos

A ciência avança rapidamente. Conforme pesquisadores, até 2035, uma pílula rejuvenescedora poderá frear o envelhecimento. De acordo com Harvard, a primeira pessoa que viverá até os 150 anos já nasceu. De acordo com informações científicas, essa mudança virá por meio da reprogramação epigenética, que “reseta” o relógio biológico das células. A reprogramação epigenética é um processo que “reinicia” as instruções químicas que controlam quais genes se ativam ou se desativam nas células. Isso permite restaurar funções celulares jovens, sem alterar o DNA original. Com isso, os cientistas buscam reverter sinais do envelhecimento e regenerar tecidos danificados.

Experimentos já mostraram resultados promissores em camundongos e macacos. As terapias reverteram danos em nervos ópticos e restauraram funções celulares. A equipe de Harvard planeja iniciar os testes clínicos em humanos até 2026, focando, inicialmente, em pacientes com doenças oculares graves.

Pílula da juventude usa inteligência artificial

O tratamento ainda custa caro: entre US$ 300 mil e US$ 2 milhões. No entanto, os cientistas acreditam que a tecnologia vai se tornar acessível nos próximos dez anos. A inteligência artificial acelera o processo ao analisar dados genéticos e sugerir compostos com potencial antienvelhecimento. Empresas da Europa, Ásia e Estados Unidos já investem bilhões no setor.

Viver mais exige mais que ciência

Apesar do otimismo, especialistas alertam: viver mais não significa viver melhor. Ética, acesso desigual e qualidade de vida preocupam. O gerontologista Jay Olshansky defende que longevidade deve andar com bem-estar, além de mera tecnologia. Além disso, hábitos saudáveis continuam essenciais. Regiões como Japão e Costa Rica mostram que dieta equilibrada, convívio social e baixo estresse ajudam a prolongar a vida de forma natural.