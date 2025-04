Lula passa por cirurgia – saiba se você corre o mesmo risco

Recentemente, o presidente Lula passou por um procedimento para remover um nevo melanocítico, um termo técnico que pode soar complexo, mas na realidade, trata-se de algo bastante comum. Muitas pessoas, ao longo da vida, desenvolvem pequenas manchas marrons ou pintas na pele. Essas marcas são conhecidas como nevos melanocíticos.

Os nevos melanocíticos são crescimentos benignos da pele, originados pela concentração excessiva de melanócitos, as células responsáveis pela produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele. Esses nevos geralmente aparecem como pequenas manchas marrons ou pretas, que podem variar em tamanho e forma.

Embora a maioria desses nevos seja inofensiva, é sempre importante ficar atento a qualquer alteração, como crescimento rápido, mudanças de cor ou bordas irregulares. Nesses casos, é fundamental procurar um dermatologista para avaliar se há risco de câncer de pele, como o melanoma.

O médico indica a remoção de um nevo melanocítico em casos específicos, como quando suspeita que a lesão possa evoluir para um problema mais sério. No caso de Lula, os médicos realizaram o procedimento de forma preventiva, pois é possível remover muitos nevos de maneira simples e rápida, especialmente quando eles não apresentam sinais de malignidade.

Para evitar complicações, a prevenção é essencial. A proteção solar é um dos principais cuidados para evitar o surgimento de novos nevos. O uso regular de filtro solar, a adoção de chapéus e roupas protetoras, além de evitar a exposição excessiva ao sol, são medidas que ajudam a preservar a saúde da pele.

Portanto, se você notar qualquer alteração na sua pele, como mudanças em manchas ou o aparecimento de novas pintas, consulte um dermatologista. A detecção precoce é fundamental para o tratamento eficaz de problemas de pele.

Leia também: Vacina contra gripe: resolva suas dúvidas em 12 perguntas e respostas

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui