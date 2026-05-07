Mães atípicas e autismo ganham destaque no Simpósio de Saúde - CI - 2026

Nos dias 14 e 15 de maio, Cachoeiro de Itapemirim receberá o PROINTEC 2026 – Saúde em Foco. O evento acontecerá na Praça Jerônimo Monteiro e reunirá especialistas, estudantes, profissionais e famílias. Nesta edição, a programação destacará o II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA). A entrada será gratuita e contará com certificação, garanta sua inscrição clicando aqui.

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Nesse contexto, o simpósio fortalecerá debates sobre inclusão, neurodiversidade e saúde mental. Ao mesmo tempo, ampliará o acesso ao conhecimento científico aplicado à realidade das famílias atípicas. Assim, o encontro criará conexões entre ciência, acolhimento e transformação social.

Entre os temas centrais, o evento abrirá espaço para reflexões sobre maternidade atípica e sobrecarga emocional. Consequentemente, o simpósio buscará ampliar o olhar da sociedade sobre os desafios invisíveis enfrentados diariamente por mães de crianças neurodivergentes.

Autismo e inclusão ganham protagonismo no evento

No dia 14 de maio, o II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista concentrará os principais debates realtivos ao tema. Durante o encontro, especialistas discutirão diagnóstico, inclusão, desenvolvimento humano e funcionamento do cérebro neurodivergente.

Além disso, o seminário incentivará práticas mais humanas e acessíveis. Enquanto isso, profissionais apresentarão estratégias voltadas ao acolhimento familiar e à construção de ambientes inclusivos. Dessa maneira, o debate ultrapassará conceitos técnicos e alcançará situações reais do cotidiano.

Ao mesmo tempo, os participantes compreenderão que o autismo acompanha todas as fases da vida. Portanto, o suporte emocional, social e profissional precisa evoluir continuamente.

Dra. Lidiane Silva destaca saúde mental das mães atípicas

A Dra. Lidiane Silva assumirá destaque no simpósio ao abordar os desafios enfrentados pelas mães atípicas. Ela atua na saúde mental infantojuvenil e adulta, com pós-graduação em Psiquiatria e experiência clínica em TEA, TDAH, ansiedade e depressão.

Sua atuação une conhecimento técnico e sensibilidade humana. Por isso, ela defende um cuidado integral, que também acolha emocionalmente a mãe.

Segundo a especialista, muitas mulheres concentram toda a energia no cuidado com os filhos. Entretanto, frequentemente negligenciam a própria saúde emocional. Como consequência, surgem ansiedade, exaustão física, irritabilidade e esgotamento mental.

Nesse cenário, a médica reforça uma mensagem importante: cuidar do filho exige equilíbrio pessoal. Assim, preservar a saúde mental fortalece toda a dinâmica familiar.

Estratégias simples ajudam a reduzir a sobrecarga emocional

Durante o evento, especialistas também apresentarão práticas aplicáveis à rotina das famílias. Dessa forma, mães atípicas poderão identificar caminhos mais sustentáveis para o dia a dia.

Entre as principais orientações, destacam-se:

Criar momentos diários de autocuidado

Dividir responsabilidades com a rede de apoio

Buscar acompanhamento psicológico

Respeitar limites físicos e emocionais

Estabelecer pausas na rotina intensa

Consequentemente, essas estratégias ajudam a preservar energia, fortalecer vínculos e melhorar a qualidade de vida.

Informação e acolhimento transformam realidades

Ao reunir especialistas e comunidade, o PROINTEC 2026 fortalece discussões atuais e necessárias. Mais do que informar, o simpósio promove acolhimento, escuta e conscientização social.

Portanto, o evento reforça a importância da inclusão prática e do cuidado contínuo com toda a família. Assim, Cachoeiro consolida espaço no debate regional sobre saúde, autismo e neurodiversidade.

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