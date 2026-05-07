Mães atípicas e autismo ganham destaque no Simpósio de Saúde - CI - 2026
Dra. Lidiane Silva amplia debates sobre autismo e fortalece o acolhimento às mães atípicas no Simpósio de Saúde - CI.
Nos dias 14 e 15 de maio, Cachoeiro de Itapemirim receberá o PROINTEC 2026 – Saúde em Foco. O evento acontecerá na Praça Jerônimo Monteiro e reunirá especialistas, estudantes, profissionais e famílias. Nesta edição, a programação destacará o II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA). A entrada será gratuita e contará com certificação, garanta sua inscrição clicando aqui.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse contexto, o simpósio fortalecerá debates sobre inclusão, neurodiversidade e saúde mental. Ao mesmo tempo, ampliará o acesso ao conhecimento científico aplicado à realidade das famílias atípicas. Assim, o encontro criará conexões entre ciência, acolhimento e transformação social.
Entre os temas centrais, o evento abrirá espaço para reflexões sobre maternidade atípica e sobrecarga emocional. Consequentemente, o simpósio buscará ampliar o olhar da sociedade sobre os desafios invisíveis enfrentados diariamente por mães de crianças neurodivergentes.
Autismo e inclusão ganham protagonismo no evento
No dia 14 de maio, o II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista concentrará os principais debates realtivos ao tema. Durante o encontro, especialistas discutirão diagnóstico, inclusão, desenvolvimento humano e funcionamento do cérebro neurodivergente.
Além disso, o seminário incentivará práticas mais humanas e acessíveis. Enquanto isso, profissionais apresentarão estratégias voltadas ao acolhimento familiar e à construção de ambientes inclusivos. Dessa maneira, o debate ultrapassará conceitos técnicos e alcançará situações reais do cotidiano.
Ao mesmo tempo, os participantes compreenderão que o autismo acompanha todas as fases da vida. Portanto, o suporte emocional, social e profissional precisa evoluir continuamente.
Dra. Lidiane Silva destaca saúde mental das mães atípicas
A Dra. Lidiane Silva assumirá destaque no simpósio ao abordar os desafios enfrentados pelas mães atípicas. Ela atua na saúde mental infantojuvenil e adulta, com pós-graduação em Psiquiatria e experiência clínica em TEA, TDAH, ansiedade e depressão.
Sua atuação une conhecimento técnico e sensibilidade humana. Por isso, ela defende um cuidado integral, que também acolha emocionalmente a mãe.
Segundo a especialista, muitas mulheres concentram toda a energia no cuidado com os filhos. Entretanto, frequentemente negligenciam a própria saúde emocional. Como consequência, surgem ansiedade, exaustão física, irritabilidade e esgotamento mental.
Nesse cenário, a médica reforça uma mensagem importante: cuidar do filho exige equilíbrio pessoal. Assim, preservar a saúde mental fortalece toda a dinâmica familiar.
Estratégias simples ajudam a reduzir a sobrecarga emocional
Durante o evento, especialistas também apresentarão práticas aplicáveis à rotina das famílias. Dessa forma, mães atípicas poderão identificar caminhos mais sustentáveis para o dia a dia.
Entre as principais orientações, destacam-se:
- Criar momentos diários de autocuidado
- Dividir responsabilidades com a rede de apoio
- Buscar acompanhamento psicológico
- Respeitar limites físicos e emocionais
- Estabelecer pausas na rotina intensa
Consequentemente, essas estratégias ajudam a preservar energia, fortalecer vínculos e melhorar a qualidade de vida.
Informação e acolhimento transformam realidades
Ao reunir especialistas e comunidade, o PROINTEC 2026 fortalece discussões atuais e necessárias. Mais do que informar, o simpósio promove acolhimento, escuta e conscientização social.
Portanto, o evento reforça a importância da inclusão prática e do cuidado contínuo com toda a família. Assim, Cachoeiro consolida espaço no debate regional sobre saúde, autismo e neurodiversidade.
SERVIÇO
- Evento: PROINTEC 2026 – Saúde em Foco | II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA)
- Data: 14 e 15 de maio
- Local: Praça Jerônimo Monteiro – Cachoeiro de Itapemirim
- Entrada: Gratuita
- Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-saude-em-foco-cachoeiro-de-itapemirim-ii-seminario-sobre-tea/3417236?share_id=copiarlink
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