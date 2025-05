Maio Roxo: conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais

O Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal aconteceu em 19 de maio, marcando o mês da campanha Maio Roxo, mas acompanha todo calendário consciente. A campanha visa aumentar a conscientização sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) e melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas afetadas por essas condições.

O que são as doenças inflamatórias intestinais?

As doenças inflamatórias intestinais afetam o sistema digestivo, causando inflamação e feridas nos tecidos dos intestinos e reto. De acordo com dados, estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas no mundo convivem com essas doenças. No Brasil, aproximadamente 13 em cada 100 mil pessoas desenvolvem DII, sendo a Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa as formas mais comuns.

Pessoas com histórico familiar de DII têm maior propensão a desenvolver essas doenças. Embora crônicas, as DII não são fatais, mas requerem tratamento contínuo e acompanhamento médico. Jovens entre 15 e 40 anos são os mais afetados, embora pessoas de todas as idades, incluindo idosos, possam apresentar sintomas.

Principais doenças inflamatórias intestinais

Doença de Crohn

A Doença de Crohn pode afetar qualquer parte do sistema digestivo, desde a boca até o ânus. Os sintomas incluem dor abdominal, febre, perda de peso e urgência para evacuar. Ela se divide em duas fases: Aguda (inflamação ativa).

(inflamação ativa). Remissão (sem sintomas ativos). Fatores como genética, tabagismo e ambiente podem influenciar o desenvolvimento da doença. Colite Ulcerativa

A Colite Ulcerativa afeta o intestino grosso, causando diarreia com sangue, dor abdominal e feridas. O diagnóstico é feito por colonoscopia, e o tratamento segue as mesmas linhas da Doença de Crohn. Fatores genéticos, ambientais e imunológicos estão envolvidos.

Tratamento e conscientização

Embora não haja cura para as DII, o tratamento eficaz melhora a qualidade de vida. Medicamentos, terapias e cuidados alimentares ajudam, assim, a controlar os sintomas. Durante o mês de maio, a campanha Maio Roxo reforça a importância de buscar ajuda médica caso identifique sintomas. Consultar um gastroenterologista é fundamental para diagnóstico e orientação adequada.