Março Azul-Marinho reforça prevenção ao câncer colorretal

O Março Azul-Marinho mobiliza a sociedade para prevenir o câncer colorretal. A campanha incentiva diagnóstico precoce e mudança de hábitos. Além disso, especialistas alertam para números crescentes no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o tumor ocupa a terceira posição entre os mais frequentes. Por isso, informação e prevenção salvam vidas.

As estimativas indicam milhares de novos casos anuais. Quando excluem câncer de pele não melanoma, os dados preocupam ainda mais. Nesse cenário, o câncer colorretal representa parcela significativa. Homens e mulheres apresentam índices semelhantes. Portanto, todos precisam adotar estratégias preventivas.

Atividade física reduz riscos e fortalece o organismo

A prática regular de exercícios ajuda a controlar inflamações. Além disso, melhora o metabolismo e regula a insulina. Consequentemente, o corpo responde melhor a tratamentos. Ao mesmo tempo, o sistema imunológico ganha eficiência. Assim, a atividade física atua como aliada poderosa.

Um estudo publicado no New England Journal of Medicine reforça essa relação. Pesquisadores acompanharam 889 pacientes por 17 anos. Todos realizaram cirurgia e quimioterapia previamente. Entretanto, apenas um grupo seguiu programa estruturado de exercícios. Como resultado, esse grupo apresentou redução expressiva no risco de morte.

Os dados mostram queda de 37% na mortalidade geral. Além disso, a sobrevida após oito anos alcançou 90%. O grupo sem supervisão registrou índice inferior. Portanto, o exercício supervisionado ampliou benefícios clínicos. Essa evidência fortalece recomendações médicas.

Prevenção começa com hábitos diários

Especialistas defendem prevenção primária como estratégia central. Primeiramente, reduza consumo de álcool. Além disso, limite carnes processadas e ultraprocessados. Inclua frutas, verduras e legumes na rotina. Paralelamente, mantenha peso corporal adequado.

Consultas periódicas também fazem diferença. Mudanças persistentes no intestino exigem atenção. Presença de sangue nas fezes pede avaliação imediata. Perda de peso sem causa aparente também preocupa. Assim, diagnóstico precoce aumenta chances de sucesso.

Três atividades físicas que ajudam no combate

A ciência já identifica modalidades eficazes. Cada uma oferece benefícios específicos ao organismo:

1. Exercícios aeróbicos moderados

Caminhada rápida, ciclismo leve e natação lideram evidências clínicas. Essas práticas melhoram circulação e sensibilidade à insulina. Além disso, reduzem inflamação sistêmica. Consequentemente, favorecem equilíbrio metabólico. Portanto, indicam-se para prevenção e recuperação.

2. Treinamento combinado

A associação entre aeróbico e musculação potencializa resultados. O treino resistido aumenta massa muscular. Além disso, reduz gordura visceral. Como resultado, melhora marcadores inflamatórios. Pacientes relatam menos fadiga e melhor qualidade de vida.

3. HIIT supervisionado

O treino intervalado de alta intensidade otimiza tempo. Ele promove ganhos cardiorrespiratórios relevantes. Estudos experimentais mostram redução da viabilidade celular tumoral in vitro. Entretanto, profissionais devem supervisionar a prática. Assim, segurança acompanha desempenho.

Movimento contínuo protege vida

O combate ao câncer colorretal exige abordagem integrada. Tratamento clínico continua essencial. No entanto, estilo de vida ativo amplia resultados. Além disso, exercício melhora disposição diária. Portanto, movimento representa cuidado contínuo.

Mais do que protocolo, atividade física simboliza prevenção ativa. Ela fortalece corpo e mente simultaneamente. Consequentemente, promove longevidade com qualidade. Assim, Março Azul Marinho reforça responsabilidade individual. E, sobretudo, incentiva ação imediata.

