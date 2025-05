Maternidade hoje: veja dicas de especialista

Criar filhos exige dedicação, paciência e amor. No entanto, muitas mães enfrentam desafios diários que podem afetar sua saúde mental e bem-estar. A doutora em psicologia e PhD em neurociências, Leninha Wagner, oferece orientações práticas para ajudar as mães, dessa forma, a lidar com essas dificuldades e promover um ambiente familiar saudável.

Compartilhe responsabilidades

Muitas mães assumem todas as tarefas domésticas e cuidados com os filhos. No entanto, dividir responsabilidades da maternidade com outros membros da família alivia a carga e ensina as crianças sobre colaboração e autonomia.

Escolha suas batalhas

Nem todos os comportamentos infantis merecem uma reação intensa. Assim, avalie se determinada situação realmente exige intervenção ou se pode ser ignorada. Isso ajuda a manter a calma e o equilíbrio emocional.

Reduza compromissos

Evite sobrecarregar sua agenda com atividades e compromissos. Reserve tempo para descansar e recarregar as energias. O autocuidado é essencial para manter a saúde mental e emocional.

Evite comparações na maternidade

Cada mãe e cada família têm suas particularidades. Comparar-se com outras mães pode gerar frustração e insegurança. Concentre-se em suas próprias conquistas e no bem-estar de sua família.

Reserve tempo para si mesma

Dedique momentos, além da maternidade, para atividades que lhe proporcionem prazer e relaxamento. Isso não apenas melhora seu humor, mas também fortalece sua capacidade de cuidar dos outros.

Adotar essas práticas pode ajudar as mães a enfrentar os desafios da maternidade com mais serenidade e equilíbrio. Lembre-se de que buscar apoio e cuidar de si mesma são passos fundamentais para criar filhos felizes e saudáveis.