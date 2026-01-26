Médicos alertam: algumas práticas sexuais podem causar perigo

O ato sexual é saudável, porém algumas pessoas fazem experiências inadequadas e acabam precisando de socorro urgente. Nos últimos dias, um caso clínico chamou a atenção de médicos e do público. Um jovem precisou de internação após um desodorante ficar preso no reto. O episódio, portanto, reacendeu o debate sobre segurança e prevenção. Além disso, especialistas reforçaram que situações assim ocorrem com mais frequência. Consequentemente, o alerta ganhou força nas redes sociais.

Segundo o cirurgião coloproctologista Daniel Brosco, o paciente tentou retirar o objeto em casa, mas não conseguiu. Dessa forma, buscou atendimento hospitalar. O médico explicou que o reto possui movimentos involuntários. Por isso, objetos podem ser “sugados” rapidamente. Assim, o risco aumenta em poucos minutos.

Por que objetos ficam presos no reto

O intestino realiza movimentos peristálticos continuamente. Com isso, ele pode puxar objetos para regiões mais profundas. Além disso, o formato liso e sem base agrava o problema. Portanto, itens improvisados representam alto risco.

O especialista afirma que já atendeu casos semelhantes recentemente. Entre eles, apareceram garrafas, partes de móveis e outros objetos rígidos. Em todos os cenários, o perigo envolveu perfuração intestinal e infecção. Em situações extremas, aliás, o quadro pode evoluir para óbito.

Atendimento rápido evita complicações

Quando um objeto fica preso, o atendimento médico deve ser imediato. Ou seja, tentar soluções caseiras piora o quadro. Laxantes, por exemplo, intensificam contrações intestinais. Assim, aumentam o risco de lesões internas.

Além disso, a demora favorece infecções graves. O médico reforça que a perfuração pode espalhar bactérias. Dessa maneira, o organismo entra em estado crítico. Portanto, procurar ajuda rapidamente salva vidas.

Uso seguro e prevenção eficaz

Especialistas afirmam que explorar a sexualidade não representa risco, desde que haja cuidado. Para isso, existem sex toys próprios, feitos com materiais seguros. Além disso, esses produtos possuem base larga, que impede a sucção completa.

Outro ponto essencial envolve a lubrificação. Como a região anal não produz lubrificação natural, o gel reduz atrito e lesões. Do mesmo modo, a higiene deve ocorrer com cautela. A limpeza não é obrigatória e nunca deve envolver objetos rígidos.

Por fim, médicos alertam contra o uso prolongado de plugs. O esfíncter anal controla a continência fecal. Logo, o uso inadequado pode causar incontinência permanente.

Com base em informações do portal Globo.