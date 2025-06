Meio Ambiente e saúde: como resolver essa equação?

Em pleno dia mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, o mundo se depara com o caos – a degradação ambiental acelerada causa impactos diretos e crescentes na saúde humana. A poluição, o desmatamento e as mudanças climáticas alteram, nesse sentido, os ciclos naturais e expõem a população a riscos graves.

O planeta reage ao excesso de exploração, e a resposta surge em forma de desequilíbrios ambientais e surtos de doenças. Uma das grandes preocupações é como resolver a equação Meio Ambiente e saúde.

Meio Ambiente e saúde – mais dúvidas que certezas

Logo após a Revolução Industrial, a interferência humana nos ecossistemas aumentou drasticamente. Desde então, cientistas alertam sobre o rompimento de limites seguros. Mudanças no clima, perda de biodiversidade e alteração no ciclo do nitrogênio são algumas das ameaças que já ultrapassam níveis críticos.

Impactos reais e imediatos

A ação humana afeta todos os elementos naturais. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) as mudanças ambientais colocam, dessa forma, em risco infraestruturas, economias e vidas. Veja os principais efeitos:

Mudanças climáticas: Aumentam epidemias, alteram o comportamento de vírus e ampliam a gravidade de infecções.

Aumentam epidemias, alteram o comportamento de vírus e ampliam a gravidade de infecções. Contaminação da água: A poluição hídrica facilita a transmissão de doenças, como cólera e leptospirose.

A poluição hídrica facilita a transmissão de doenças, como cólera e leptospirose. Contato com animais silvestres: A destruição de habitats aproxima, principalmente, humanos de vírus perigosos, como o coronavírus e o ebola.

Sustentabilidade é questão de sobrevivência

Para evitar novos desastres, é preciso mudar agora. Preservar ecossistemas, planejar melhor as cidades e garantir o uso racional dos recursos naturais não é mais uma opção — é uma necessidade. A saúde humana depende diretamente da saúde do planeta.

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, reflita: cuidar da Terra é garantir o futuro. Será que ainda haverá flores, que furem o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio, Drummond?

