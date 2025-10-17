Aqui Notícias
Meningite cresce e preocupa Saúde: vacine-se

A meningite pode matar - previna-se com vacinação e fique alerta aos sintomas.

A foto mostra vacina contra meningite
FOTO: Divulgação l Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

A meningite é uma inflamação das meninges, três membranas que envolvem e protegem o cérebro, o encéfalo e a medula espinhal. Essa condição surge, principalmente, devido à ação de bactérias ou vírus, embora também possa ocorrer por fungos, parasitas ou pelo bacilo de Koch, causador da tuberculose.

Por afetar diretamente o sistema nervoso central, a meningite exige diagnóstico rápido e tratamento imediato, pois pode evoluir com gravidade.

Sintomas da meningite

Os sintomas variam conforme a causa da infecção e a idade do paciente, mas alguns sinais aparecem com frequência:

  • Febre alta: muito comum, sobretudo nos casos bacterianos.
  • Dor de cabeça intensa: forte e persistente, sem melhora espontânea.
  • Rigidez no pescoço: o paciente tem dificuldade em encostar o queixo no peito.
  • Sensibilidade à luz: a luz forte causa desconforto e pode agravar a dor de cabeça.
  • Náuseas e vômitos: ocorrem de forma contínua e sem alívio.
  • Manchas na pele: na meningite meningocócica, surgem manchas vermelhas ou roxas (petéquias).

Esses sintomas exigem atenção médica imediata, especialmente quando aparecem juntos.

Principais causas

A meningite pode ter diferentes origens. Veja as mais frequentes:

  • Bacteriana: grave e potencialmente fatal, causada por Streptococcus pneumoniae ou Neisseria meningitidis.
  • Viral: mais leve e geralmente autolimitada.
  • Fúngica: atinge pessoas com imunidade baixa e requer tratamento antifúngico.
  • Parasitária: menos comum, mas grave, associada a doenças como a malária.
  • Não infecciosa: pode resultar de doenças autoimunes, reações a medicamentos, câncer ou lesões na cabeça.

Diagnóstico

O diagnóstico deve ocorrer o mais rápido possível. O médico geralmente segue estas etapas:

  1. Histórico clínico detalhado, avaliando sintomas e tempo de evolução.
  2. Exame físico completo, com verificação de temperatura, pressão e frequência cardíaca.
  3. Punção lombar para análise do líquido cefalorraquidiano (LCR).
  4. Exames de sangue para identificar o agente causador.

Esses passos ajudam a definir o tipo de meningite e o tratamento mais adequado.

Tratamento

O tratamento depende da causa, mas costuma seguir esta sequência:

  • Início imediato do tratamento empírico, antes dos resultados laboratoriais.
  • Identificação do agente infeccioso com base na análise do LCR.
  • Terapia específica, conforme o diagnóstico:
    • Bacteriana: antibióticos intravenosos e internação hospitalar.
    • Viral: repouso e medicamentos para dor e febre; antivirais em casos graves.
    • Fúngica ou parasitária: antifúngicos ou antiparasitários conforme necessidade.

O acompanhamento médico contínuo é essencial para evitar sequelas.

Prevenção da meningite

A prevenção combina várias atitudes simples e eficazes:

  • Vacinação: protege contra as formas mais graves, como a meningite meningocócica e pneumocócica.
  • Higiene pessoal: lavar as mãos com frequência e evitar compartilhar utensílios.
  • Sexo seguro: o uso de preservativos reduz o risco de infecções que podem causar meningite.

Manter hábitos saudáveis e seguir o calendário de vacinas são as formas mais seguras de proteção.

