Meningite cresce e preocupa Saúde: vacine-se
A meningite pode matar - previna-se com vacinação e fique alerta aos sintomas.
A meningite é uma inflamação das meninges, três membranas que envolvem e protegem o cérebro, o encéfalo e a medula espinhal. Essa condição surge, principalmente, devido à ação de bactérias ou vírus, embora também possa ocorrer por fungos, parasitas ou pelo bacilo de Koch, causador da tuberculose.
Por afetar diretamente o sistema nervoso central, a meningite exige diagnóstico rápido e tratamento imediato, pois pode evoluir com gravidade.
Sintomas da meningite
Os sintomas variam conforme a causa da infecção e a idade do paciente, mas alguns sinais aparecem com frequência:
- Febre alta: muito comum, sobretudo nos casos bacterianos.
- Dor de cabeça intensa: forte e persistente, sem melhora espontânea.
- Rigidez no pescoço: o paciente tem dificuldade em encostar o queixo no peito.
- Sensibilidade à luz: a luz forte causa desconforto e pode agravar a dor de cabeça.
- Náuseas e vômitos: ocorrem de forma contínua e sem alívio.
- Manchas na pele: na meningite meningocócica, surgem manchas vermelhas ou roxas (petéquias).
Esses sintomas exigem atenção médica imediata, especialmente quando aparecem juntos.
Principais causas
A meningite pode ter diferentes origens. Veja as mais frequentes:
- Bacteriana: grave e potencialmente fatal, causada por Streptococcus pneumoniae ou Neisseria meningitidis.
- Viral: mais leve e geralmente autolimitada.
- Fúngica: atinge pessoas com imunidade baixa e requer tratamento antifúngico.
- Parasitária: menos comum, mas grave, associada a doenças como a malária.
- Não infecciosa: pode resultar de doenças autoimunes, reações a medicamentos, câncer ou lesões na cabeça.
Diagnóstico
O diagnóstico deve ocorrer o mais rápido possível. O médico geralmente segue estas etapas:
- Histórico clínico detalhado, avaliando sintomas e tempo de evolução.
- Exame físico completo, com verificação de temperatura, pressão e frequência cardíaca.
- Punção lombar para análise do líquido cefalorraquidiano (LCR).
- Exames de sangue para identificar o agente causador.
Esses passos ajudam a definir o tipo de meningite e o tratamento mais adequado.
Tratamento
O tratamento depende da causa, mas costuma seguir esta sequência:
- Início imediato do tratamento empírico, antes dos resultados laboratoriais.
- Identificação do agente infeccioso com base na análise do LCR.
- Terapia específica, conforme o diagnóstico:
- Bacteriana: antibióticos intravenosos e internação hospitalar.
- Viral: repouso e medicamentos para dor e febre; antivirais em casos graves.
- Fúngica ou parasitária: antifúngicos ou antiparasitários conforme necessidade.
O acompanhamento médico contínuo é essencial para evitar sequelas.
Prevenção da meningite
A prevenção combina várias atitudes simples e eficazes:
- Vacinação: protege contra as formas mais graves, como a meningite meningocócica e pneumocócica.
- Higiene pessoal: lavar as mãos com frequência e evitar compartilhar utensílios.
- Sexo seguro: o uso de preservativos reduz o risco de infecções que podem causar meningite.
Manter hábitos saudáveis e seguir o calendário de vacinas são as formas mais seguras de proteção.
Com orientações do portal Metrópoles.
