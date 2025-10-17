Meningite cresce e preocupa Saúde: vacine-se

A meningite é uma inflamação das meninges, três membranas que envolvem e protegem o cérebro, o encéfalo e a medula espinhal. Essa condição surge, principalmente, devido à ação de bactérias ou vírus, embora também possa ocorrer por fungos, parasitas ou pelo bacilo de Koch, causador da tuberculose.

Por afetar diretamente o sistema nervoso central, a meningite exige diagnóstico rápido e tratamento imediato, pois pode evoluir com gravidade.

Sintomas da meningite

Os sintomas variam conforme a causa da infecção e a idade do paciente, mas alguns sinais aparecem com frequência:

Febre alta: muito comum, sobretudo nos casos bacterianos.

muito comum, sobretudo nos casos bacterianos. Dor de cabeça intensa: forte e persistente, sem melhora espontânea.

forte e persistente, sem melhora espontânea. Rigidez no pescoço: o paciente tem dificuldade em encostar o queixo no peito.

o paciente tem dificuldade em encostar o queixo no peito. Sensibilidade à luz: a luz forte causa desconforto e pode agravar a dor de cabeça.

a luz forte causa desconforto e pode agravar a dor de cabeça. Náuseas e vômitos: ocorrem de forma contínua e sem alívio.

ocorrem de forma contínua e sem alívio. Manchas na pele: na meningite meningocócica, surgem manchas vermelhas ou roxas (petéquias).

Esses sintomas exigem atenção médica imediata, especialmente quando aparecem juntos.

Principais causas

A meningite pode ter diferentes origens. Veja as mais frequentes:

Bacteriana: grave e potencialmente fatal, causada por Streptococcus pneumoniae ou Neisseria meningitidis.

grave e potencialmente fatal, causada por Streptococcus pneumoniae ou Neisseria meningitidis. Viral: mais leve e geralmente autolimitada.

mais leve e geralmente autolimitada. Fúngica: atinge pessoas com imunidade baixa e requer tratamento antifúngico.

atinge pessoas com imunidade baixa e requer tratamento antifúngico. Parasitária: menos comum, mas grave, associada a doenças como a malária.

menos comum, mas grave, associada a doenças como a malária. Não infecciosa: pode resultar de doenças autoimunes, reações a medicamentos, câncer ou lesões na cabeça.

Diagnóstico

O diagnóstico deve ocorrer o mais rápido possível. O médico geralmente segue estas etapas:

Histórico clínico detalhado, avaliando sintomas e tempo de evolução. Exame físico completo, com verificação de temperatura, pressão e frequência cardíaca. Punção lombar para análise do líquido cefalorraquidiano (LCR). Exames de sangue para identificar o agente causador.

Esses passos ajudam a definir o tipo de meningite e o tratamento mais adequado.

Tratamento

O tratamento depende da causa, mas costuma seguir esta sequência:

Início imediato do tratamento empírico , antes dos resultados laboratoriais.

, antes dos resultados laboratoriais. Identificação do agente infeccioso com base na análise do LCR.

com base na análise do LCR. Terapia específica , conforme o diagnóstico: Bacteriana: antibióticos intravenosos e internação hospitalar. Viral: repouso e medicamentos para dor e febre; antivirais em casos graves. Fúngica ou parasitária: antifúngicos ou antiparasitários conforme necessidade.

, conforme o diagnóstico:

O acompanhamento médico contínuo é essencial para evitar sequelas.

Prevenção da meningite

A prevenção combina várias atitudes simples e eficazes:

Vacinação: protege contra as formas mais graves, como a meningite meningocócica e pneumocócica.

protege contra as formas mais graves, como a meningite meningocócica e pneumocócica. Higiene pessoal: lavar as mãos com frequência e evitar compartilhar utensílios.

lavar as mãos com frequência e evitar compartilhar utensílios. Sexo seguro: o uso de preservativos reduz o risco de infecções que podem causar meningite.

Manter hábitos saudáveis e seguir o calendário de vacinas são as formas mais seguras de proteção.

Com orientações do portal Metrópoles.