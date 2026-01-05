Menopausa: 6 dicas práticas para lidar com os hormônios

A menopausa marca uma etapa inevitável da vida feminina. Nesse período, o organismo passa por mudanças hormonais intensas. Como resultado, surgem desafios físicos e emocionais. Além disso, essas alterações afetam diretamente o bem-estar diário. Por isso, compreender essa fase faz toda a diferença. Assim, a mulher consegue lidar melhor com os sintomas e manter a qualidade de vida.

Durante o climatério, a produção de estrogênio diminui de forma progressiva. Dessa maneira, o cérebro sente os efeitos dessa alteração. Consequentemente, podem surgir oscilações de humor, ansiedade e irritabilidade. Além disso, a concentração e a memória também podem sofrer impactos. Portanto, atenção e cuidado se tornam indispensáveis.

Alterações hormonais atingem corpo e mente

Segundo a médica nutróloga Patrícia Santiago, a menopausa influencia todo o organismo. As mudanças hormonais afetam o sistema nervoso, o metabolismo e a saúde emocional. Assim, o ganho de peso pode ocorrer com mais facilidade. Além disso, ondas de calor, suores noturnos e ressecamento vaginal se tornam frequentes. Alterações na pele e no cabelo também aparecem. Portanto, o cuidado precisa ser integral.

6 dicas para lidar melhor com a menopausa

1. Busque informação de qualidade

Conhecer o que acontece no corpo ajuda a enfrentar os sintomas com mais segurança. Além disso, informação reduz medos e incertezas.

2. Mantenha acompanhamento médico

O suporte profissional orienta decisões e tratamentos adequados. Dessa forma, o cuidado se torna mais eficaz.

3. Invista em uma alimentação equilibrada

Consuma alimentos ricos em cálcio, vitamina D, vitaminas e minerais. Assim, você fortalece ossos, humor e imunidade.

4. Pratique atividade física regularmente

Os exercícios ajudam a controlar o peso e liberam endorfinas. Consequentemente, o humor e a disposição melhoram.

5. Priorize o bem-estar emocional

Reserve tempo para descanso, lazer e autocuidado. Além disso, estratégias de relaxamento reduzem a ansiedade.

6. Observe os sinais do corpo

Cada mulher vive a menopausa de forma diferente. Portanto, respeitar limites e mudanças é essencial.

Mais equilíbrio e qualidade de vida

Com informação, hábitos saudáveis e acompanhamento adequado, a menopausa pode ser vivida com mais equilíbrio. Dessa forma, a mulher atravessa essa fase com mais autonomia, bem-estar e saúde física e emocional.

Com informações do portal Metrópoles.