Metade dos adultos tem gordura no fígado: veja o que fazer

Metade dos adultos brasileiros convive com gordura no fígado, também chamada de esteatose hepática. Embora pareça inofensiva no início, essa condição pode evoluir e causar sérios danos à saúde.

O que causa gordura no fígado

O acúmulo de gordura ocorre, principalmente, devido ao excesso de peso, sedentarismo e alimentação rica em açúcares e gorduras. Além disso, o consumo frequente de álcool agrava o problema.

Mesmo sem sintomas, o fígado sofre. Com o tempo, a gordura provoca inflamações e pode levar à cirrose ou ao câncer hepático.

Como identificar os sinais

Embora muitos casos não apresentem sintomas, alguns sinais devem acender o alerta:

Cansaço constante

Desconforto abdominal

Inchaço

Enjoos frequentes

Além disso, exames de sangue e imagem confirmam o diagnóstico e ajudam no acompanhamento.

O que fazer para melhorar a condição

Para reverter a gordura no fígado, adote mudanças simples e eficazes:

Reduza o consumo de álcool imediatamente

Evite frituras e alimentos ultraprocessados

Inclua frutas, legumes e grãos integrais nas refeições

Pratique exercícios físicos regularmente, como caminhada ou bicicleta

Controle o peso corporal com orientação médica

Durma bem e reduza o estresse diário

A esteatose hepática pode parecer silenciosa, mas exige atenção. Portanto, mantenha hábitos saudáveis e procure um médico. Com pequenas mudanças, você melhora sua qualidade de vida e protege seu fígado a longo prazo.