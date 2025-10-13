Metanol: dúvidas básicas resolvidas

O metanol é um tipo de álcool incolor e altamente tóxico, usado na indústria química para fabricar solventes, tintas, plásticos e combustíveis. Quando ingerido, o corpo o transforma, dessa forma, em formaldeído e ácido fórmico, compostos que danificam o sistema nervoso e o nervo óptico. Mesmo pequenas quantidades podem causar intoxicações, cegueira ou morte.

1- Qual a diferença entre metanol e etanol?

Embora pareçam semelhantes, o etanol é o álcool consumido em bebidas e metabolizado com segurança. Já o metanol, ao ser processado no fígado, forma substâncias tóxicas que impedem, assim, a respiração celular e destroem tecidos. Por isso, o consumo é extremamente perigoso, mesmo em doses pequenas.

2- Por que o metanol pode estar presente em bebidas?

O metanol surge naturalmente durante a fermentação de frutas e cereais. Em bebidas destiladas, como cachaça, vodca e uísque, ele deve ser eliminado nas etapas iniciais da destilação. Quando o fabricante ignora esse descarte, a substância permanece no produto final, tornando-o, desse modo, letal.

3- É possível identificar o metanol em uma bebida?

Não. O metanol e o etanol têm aparência e cheiro semelhantes. A detecção só ocorre em laboratório. Por isso, desconfie de preços baixos, rótulos irregulares e bebidas de origem duvidosa.

4- Quais são os principais sintomas de intoxicação?

Os sinais surgem, principalmente, entre 6 e 24 horas após o consumo:

Náusea, tontura e dor de cabeça.

Visão turva ou embaçada.

Falta de ar, convulsões e confusão mental.

Em casos graves, cegueira e coma.

Ao menor sintoma, procure atendimento médico urgente.

5- Existe tratamento para intoxicação por metanol?

Sim. O tratamento é hospitalar e inclui antídoto intravenoso, hemodiálise e uso de ácido folínico. O antídoto fomepizol deve ser incorporado em breve aos serviços de saúde no Brasil.

6- O que fazer diante de uma suspeita?

Se alguém apresentar sintomas após ingerir bebida alcoólica, busque atendimento médico imediato. Denuncie bebidas suspeitas à Anvisa (0800 722 6001) ou ao Centro de Controle de Intoxicações (0800 771 3733).