Metástase óssea: entenda crise de Joe Biden

Aos 82 anos, o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu o diagnóstico de câncer de próstata com metástase óssea. O próprio gabinete confirmou que se trata de uma forma agressiva da doença. Dessa forma, essa condição marca uma fase avançada do câncer, com riscos significativos para a saúde.

O que é metástase óssea?

A metástase óssea ocorre quando células cancerígenas se espalham do tumor original para os ossos. No caso de Biden, o câncer começou na próstata. Com o avanço, principalmente, as células se desprenderam, entraram na corrente sanguínea e se alojaram em regiões ósseas.

Consequentemente, essas células formam novos tumores nos ossos. Esse tipo de metástase é comum em cânceres de próstata e mama. Além disso, provoca dor intensa, limita a mobilidade e aumenta o risco de fraturas.

Câncer de próstata: o que você precisa saber

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Cerca de 75% dos diagnósticos acontecem após os 65 anos.

A próstata faz parte do sistema reprodutor masculino. Localiza-se abaixo da bexiga e envolve a uretra. Quando as células da próstata se multiplicam de forma descontrolada, o câncer se forma. Em muitos casos, como o de Biden, esse crescimento ocorre, assim, de forma agressiva.

Entenda a gravidade do estágio

Os médicos avaliam o câncer de próstata com o escore de Gleason, que vai de 1 a 10. O gabinete de Biden informou que o escore é 9 — sinal de alta agressividade e rápida progressão.