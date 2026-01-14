Micoses no calor: o que você precisa evitar agora

Durante o verão, a pele enfrenta condições que favorecem o surgimento de micoses e fissuras. O calor intenso, somado à umidade, cria um ambiente ideal para a proliferação de fungos. Além disso, o uso prolongado de roupas molhadas mantém a pele abafada. Como resultado, infecções cutâneas aparecem com mais frequência, exigindo atenção redobrada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Micoses mais comuns na estação quente

No período mais quente do ano, algumas micoses se tornam mais frequentes. Entre as principais, destacam-se:

Tínea dos pés , conhecida como pé de atleta;

, conhecida como pé de atleta; Tínea inguinal , comum na região da virilha;

, comum na região da virilha; Pitiríase versicolor, popularmente chamada de micose de praia.

Essas infecções surgem, principalmente, devido ao suor excessivo, ao contato com superfícies úmidas, como areia e duchas coletivas, e ao compartilhamento de toalhas ou calçados.

Leia também – Verão e pele saudável: proteção que faz diferença

Fissuras e lesões exigem atenção imediata

A exposição constante à água do mar e à areia provoca ressecamento da pele. Além disso, o sol intensifica a perda de hidratação natural. Como consequência, aparecem microlesões e fissuras, sobretudo nos pés. Essas aberturas facilitam a entrada de fungos e bactérias, aumentando o risco de infecções secundárias e desconforto.

Hábitos simples ajudam na prevenção

Algumas medidas diárias reduzem de forma significativa o risco de micoses e fissuras. Entre os cuidados mais eficazes, estão:

Secar bem os pés e as dobras do corpo após o banho ou o mar;

Trocar biquíni, maiô ou sunga molhados o quanto antes;

Evitar caminhar descalço em áreas úmidas, como vestiários e piscinas;

Preferir roupas leves, ventiladas e de algodão;

Não compartilhar toalhas, chinelos ou calçados;

Hidratar a pele diariamente para manter a barreira cutânea íntegra.

Uso consciente de produtos antifúngicos

Em casos recorrentes, o médico pode indicar o uso preventivo de produtos antifúngicos. No entanto, essa prática exige orientação profissional. O uso inadequado de pomadas, talcos ou produtos oleosos pode agravar o quadro. Portanto, o acompanhamento especializado garante segurança e eficácia.

Quando procurar ajuda médica

Fissuras pequenas exigem cuidado imediato, com limpeza, secagem e hidratação adequadas. Contudo, alguns sinais indicam a necessidade de avaliação profissional, como:

Vermelhidão persistente;

Dor local;

Secreção ou mau cheiro;

Aumento da sensibilidade na região afetada.

Nessas situações, evitar a automedicação se torna essencial, pois nem toda lesão na pele indica micose.

Prevenção garante um verão mais saudável

Não existe solução única para evitar micoses e fissuras durante o verão. Porém, a combinação de higiene adequada, hidratação constante e atenção aos sinais da pele traz melhores resultados. Dessa forma, é possível aproveitar o calor com mais conforto, segurança e saúde.

Com base em informações do portal Terra.