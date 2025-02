Ministério da Saúde reforça vacinação contra Febre Amarela e HPV no ES

O Ministério da Saúde intensificou a campanha de vacinação contra a febre amarela e o HPV no Espírito Santo. O objetivo é, principalmente, aumentar a cobertura vacinal e proteger a população de doenças graves e suas complicações. Confira as ações e o que você precisa saber para garantir sua imunização.

Até 19 de fevereiro, o Brasil recebeu 4,6 milhões de doses de vacina contra a febre amarela. O Espírito Santo recebeu 20 mil doses para fortalecer a imunização, especialmente nas áreas mais vulneráveis. Isso é essencial, pois a febre amarela ainda circula em algumas regiões, com transmissão silvestre em andamento.

A campanha de vacinação contra o HPV tem como objetivo imunizar jovens de 15 a 19 anos. No Espírito Santo, cerca de 37,2 mil adolescentes ainda não foram vacinados. Em nível nacional, a meta é alcançar 90% dos 2,95 milhões de jovens que ainda não receberam a vacina. Para atingir esse objetivo, a vacinação será realizada em escolas, faculdades e postos de saúde, o que garantirá maior acesso à imunização. Assim, as estratégias locais visam atingir o público-alvo de forma eficiente e ampla.

O Ministério da Saúde, junto aos estados e municípios, desenvolverá estratégias locais para garantir que ninguém fique de fora. A partir de agora, um painel digital ajudará a identificar as áreas críticas, garantindo que as doses cheguem a quem mais precisa.

A vacinação é crucial para prevenir doenças graves e evitar complicações. A vacina contra a febre amarela e o HPV está disponível gratuitamente em todo o país, através do SUS, ao longo do ano. Além disso, viajar para áreas de risco sem a devida imunização aumenta os perigos à saúde.

As vacinas salvam vidas, por isso, procure um posto de saúde e proteja-se contra essas doenças. Não deixe para depois; imunize-se o quanto antes e ajude a proteger também a sua comunidade.

Leia também: Vacinação contra o HPV salva vidas

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui