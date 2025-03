Miocardite: o que é e como ela afeta o jogador Ganso

O meia Ganso, de 35 anos, precisará passar por um procedimento médico devido a uma miocardite, condição que afeta o coração. A doença foi detectada durante a reapresentação do elenco para a temporada atual. De acordo com a literatura médica, miocardite é uma inflamação do tecido muscular do coração, que pode comprometer a função cardíaca. A seguir, entenda melhor sobre essa doença, suas causas, sintomas, diagnóstico e tratamentos.

O que é miocardite?

A miocardite é uma inflamação do miocárdio, o músculo responsável pela contração do coração. Quando inflamado, o miocárdio prejudica a capacidade do coração de bombear sangue eficientemente. A doença pode se manifestar de forma aguda, crônica ou fulminante, variando de acordo com a intensidade da inflamação.

Causas da miocardite

Existem três principais tipos de miocardite, conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia:

Infecciosa: Provocada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas. Exemplos incluem o vírus da influenza A e o da hepatite C.

Provocada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas. Exemplos incluem o vírus da influenza A e o da hepatite C. Imunomediada: Quando o sistema imunológico ataca o próprio miocárdio, causando inflamação.

Quando o sistema imunológico ataca o próprio miocárdio, causando inflamação. Tóxica: Causada por substâncias como drogas (anfetaminas e cocaína), metais pesados, radiação e até picadas de animais.

Sintomas da miocardite

Os sintomas podem variar, sendo que, em alguns casos, o paciente não apresenta sinais. Assim, quando os sintomas surgem, eles incluem:

Dor no peito

Fadiga e falta de ar

Inchaço nos pés e tornozelos

Arritmias cardíacas

Sensação de desmaio

Sintomas gripais, como febre e dores no corpo

Diagnóstico da miocardite

O diagnóstico da miocardite acontece por meio de uma avaliação clínica detalhada e exames complementares, como ecocardiograma e exames de sangue.

Tratamento da miocardite

O tratamento da miocardite varia conforme a gravidade da condição. Na maioria dos casos, incluem principalmente repouso, medicação e interrupção de atividades físicas intensas. Medicamentos como vasodilatadores e diuréticos podem ser usados para tratar insuficiência cardíaca. Em casos mais graves, se a inflamação causar cicatrizes no coração, é necessário acompanhamento médico constante.

Procedimentos médicos possíveis

Embora ainda não tenha sido divulgado o procedimento específico para o caso de Ganso, um tratamento comum para arritmias associadas à miocardite é a ablação por cateter. Esse procedimento utiliza calor ou frio extremo para eliminar áreas do coração responsáveis por ritmos cardíacos anormais.

Com esse tratamento, espera-se que o jogador Ganso se recupere adequadamente e volte a desempenhar suas funções no campo.

