Miomas sem tratamento podem crescer silenciosamente
Miomas sem tratamento podem crescer silenciosamente e exigir cirurgias mais invasivas.
Muitas mulheres convivem com miomas sem saber. Segundo a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, até 80% terão miomas na fase fértil. No entanto, grande parte não percebe sintomas no início. Por isso, o diagnóstico costuma acontecer tardiamente. Assim, o crescimento ocorre de forma silenciosa e progressiva.
Inicialmente, os miomas parecem inofensivos. Entretanto, eles podem aumentar de tamanho com o tempo. Além disso, podem comprometer órgãos próximos. Consequentemente, a qualidade de vida sofre impacto direto. Portanto, informação e acompanhamento fazem toda diferença.
Por que o diagnóstico precoce muda tudo
Quanto antes a mulher identifica o mioma, melhores são as opções. Primeiramente, o médico avalia tamanho e localização. Em seguida, define a melhor estratégia terapêutica. Dessa forma, evita intervenções mais agressivas no futuro. Além disso, reduz riscos de complicações graves.
Muitas pacientes, porém, apenas monitoram o quadro. Embora essa conduta funcione em casos específicos, exige vigilância rigorosa. Caso contrário, o mioma cresce e limita alternativas. Em situações extremas, o médico pode indicar histerectomia. Ou seja, a retirada do útero pode se tornar necessária.
Sinais precoces que exigem atenção
O corpo envia sinais claros quando algo muda. Portanto, observar alterações no ciclo menstrual é essencial. Se o fluxo aumenta ou dura mais dias, investigue. Além disso, dores frequentes na pelve merecem avaliação. Da mesma forma, cólicas intensas não devem ser ignoradas.
Outro alerta importante envolve o abdômen. Se a barriga cresce sem explicação, procure orientação. Além disso, miomas grandes pressionam bexiga e intestino. Consequentemente, podem causar incontinência urinária ou intestino preso. Também podem provocar dor durante relações sexuais.
Assim, quanto mais cedo você identifica sintomas, melhor. Exames ginecológicos de rotina facilitam o diagnóstico. Ultrassonografias, por exemplo, detectam alterações iniciais. Portanto, não espere o desconforto se tornar insuportável.
O risco do crescimento descontrolado
Miomas sem tratamento adequado podem atingir grandes proporções. Em casos raros, eles alcançam pesos elevados. Isso acontece porque crescem lentamente e sem dor intensa inicial.
Enquanto isso, a mulher pode acreditar que ganhou peso. Quando percebe, o volume já compromete órgãos internos.
Além disso, cirurgias para miomas grandes se tornam mais complexas. O procedimento exige maior tempo e cuidado. Consequentemente, o pós-operatório pode se prolongar. Por isso, o acompanhamento ativo evita cenários extremos.
Tratamentos que controlam o crescimento
O tratamento varia conforme cada caso. Primeiramente, o médico avalia sintomas e desejo reprodutivo. Em situações leves, pode indicar medicamentos hormonais. Esses remédios controlam sangramentos e reduzem crescimento. Além disso, aliviam dores e melhoram qualidade de vida.
Quando necessário, o especialista realiza miomectomia. Nesse procedimento, ele remove apenas o mioma. Assim, preserva o útero e mantém fertilidade. Em quadros avançados, pode indicar histerectomia. No entanto, o diagnóstico precoce reduz essa necessidade.
Prevenção e cuidados contínuos
Embora ninguém impeça totalmente o surgimento de miomas, hábitos saudáveis ajudam. Manter peso adequado contribui para equilíbrio hormonal. Além disso, atividade física regular melhora saúde geral. Uma alimentação balanceada também fortalece o organismo. Da mesma forma, controlar estresse e pressão arterial protege o corpo.
Sobretudo, realize consultas ginecológicas periódicas. Esse cuidado simples permite agir rapidamente. Portanto, não subestime sinais discretos. Quanto antes você trata, mais simples será a solução.
Com base em informações do portal Terra.
