Mounjaro: preço surpreende mercado brasileiro; veja

A farmacêutica Eli Lilly antecipou a chegada do Mounjaro ao Brasil, e o medicamento já estará disponível nas farmácias a partir da primeira quinzena de maio. A empresa solicitou à Anvisa a ampliação da indicação do remédio para obesidade, embora ele seja inicialmente oferecido para tratar diabetes tipo 2. Com a chegada do Mounjaro no Brasil, muitas pessoas que sofrem com diabetes tipo 2 terão acesso a uma nova opção de tratamento para controlar os níveis de glicose no sangue e reduzir o peso corporal.

Quando estará disponível e qual será o preço do Mounjaro?

A primeira previsão era de que o medicamento chegasse em junho, mas a chegada antecipada em maio beneficiará muitos pacientes. A dose inicial de 2,5 mg custará R$ 1.406,75, enquanto a de 5 mg sairá por R$ 1.759,64. A compra poderá acontecer através do Programa Lilly Melhor Para Você. Nas farmácias físicas, os preços variam: a dose de 2,5 mg custará R$ 1.506,76 e a de 5 mg, R$ 1.859,65. Fora do programa de apoio, os valores poderão ser mais altos.

Como funciona o Mounjaro?

O Mounjaro é uma injeção semanal que melhora o controle glicêmico e promove a perda de peso. Sua substância ativa, tirzepatida, age nos hormônios GIP e GLP-1, melhorando a insulina, controlando o apetite e aumentando o gasto energético. Estudo clínico mostrou que a tirzepatida é mais eficaz na redução de peso em comparação com outros medicamentos como o Ozempic.

Receita médica é obrigatória para comprar o Mounjaro

Para adquirir o Mounjaro, será necessário apresentar receita médica, pois ele pertence à classe dos agonistas GLP-1. A Anvisa exige a retenção da receita para medicamentos dessa categoria, incluindo Ozempic, Wegovy, e Mounjaro.