Mulher volta a falar após implante cerebral – confira

Pesquisadores americanos desenvolveram um implante cerebral capaz de transformar os pensamentos de uma mulher paralisada em fala quase em tempo real. Essa inovação oferece uma nova esperança para pessoas que, como Ann, perderam a capacidade de se comunicar devido a lesões cerebrais graves, como um AVC.

Como o dispositivo funciona

O dispositivo implantado no cérebro de Ann usa uma tecnologia avançada para ler os sinais cerebrais e traduzi-los diretamente em palavras faladas. Antes, ela utilizava uma interface cérebro-computador (BCI) que decodificava seus pensamentos, mas o processo tinha um grande atraso de cerca de oito segundos, o que tornava impossível manter um diálogo fluido.

O novo implante reduziu drasticamente o atraso para apenas 80 milissegundos, permitindo que ela ouvisse sua própria voz quase instantaneamente. Agora, os sinais cerebrais se convertem diretamente em palavras, praticamente em tempo real.

O impacto emocional e a melhoria na qualidade de vida

Durante o processo, a paciente visualizava frases na tela e tentava mentalmente pronunciá-las. O sistema decodificava esses sinais e os transformava em sua voz original, a partir de gravações feitas antes da lesão. Registra-se que ela ficou emocionada ao ouvir sua própria voz novamente, uma experiência que trouxe não apenas uma sensação de normalidade, mas também um grande avanço em sua qualidade de vida.

Avanços significativos e desafios do processo

Embora o implante tenha mostrado resultados impressionantes, ele ainda tem limitações. O vocabulário atual limita-se a 1.024 palavras, e a precisão do sistema ainda pode melhorar. No entanto, a técnica utilizada é promissora e permite que o cérebro da pessoa com paralisia vocal se comunique de maneira mais eficaz, abrindo portas para futuras melhorias.

Simplicidade e acessibilidade do novo dispositivo

O método utilizado no implante não é invasivo, o que facilita sua implementação. Ele usa eletrodos que não penetram diretamente no cérebro, uma técnica simples, mas eficiente, que pode ser amplamente utilizada em hospitais. Isso aumenta as possibilidades de tornar essa tecnologia acessível a mais pacientes, especialmente aqueles que sofrem de sequelas graves de AVC.

A promessa de uma nova forma de comunicação

Embora o caminho ainda seja longo, esse avanço traz a promessa de que muitas pessoas com dificuldades de comunicação possam recuperar a capacidade de falar de maneira mais eficiente. O dispositivo não apenas possibilita uma nova forma de comunicação, mas também melhora significativamente a qualidade de vida dos pacientes, dando-lhes uma voz novamente e permitindo-lhes interagir de forma mais natural com o mundo ao seu redor.

Com informações do G1.

