Musicoterapia: sons que curam vidas

A musicoterapia, reconhecida como uma abordagem terapêutica eficaz, utiliza elementos musicais para tratar diversas condições de saúde. No dia 3 de abril, às 9h, durante o PROINTEC – Saúde In Foco em Guaçuí, o musicoterapeuta Gilson Santos ministrará a palestra “Música no Processo de Cura”.

Benefícios da Musicoterapia

A musicoterapia promove benefícios significativos para a saúde e o bem-estar. Ela reduz o estresse, alivia sintomas de ansiedade e melhora o humor. Ao estimular áreas específicas do cérebro, a técnica fortalece a função cognitiva, aprimora a memória e aumenta a concentração. Além disso, a música facilita a expressão de emoções complexas, como tristeza, medo e angústia, permitindo que pacientes enfrentem sentimentos difíceis de maneira segura e acolhedora. A abordagem terapêutica também incentiva a comunicação, principalmente em casos de distúrbios neurológicos, como Alzheimer e autismo. Ao criar um ambiente de conforto emocional, a musicoterapia ajuda a construir conexões profundas e significativas, promovendo a autoestima e o bem-estar geral.

Palestra de Gilson Santos

Conforme Gilson Santos, especialista em musicoterapia, a música pode ser utilizada profissionalmente para promover saúde e qualidade de vida. Sua apresentação destacará o impacto positivo da música em pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Alzheimer.

Aplicações práticas da Musicoterapia

A música serve como ferramenta para estimular comunicação, cognição e memória. Além disso, proporciona conforto emocional e melhora o bem-estar geral dos pacientes. Estudos indicam que a musicoterapia pode aliviar dores crônicas e reduzir sintomas de ansiedade e depressão.

A palestra de Gilson Santos no PROINTEC – Saúde In Foco oferecerá insights valiosos sobre o uso da música como ferramenta terapêutica. Profissionais de saúde e interessados terão a oportunidade de compreender melhor como integrar a musicoterapia em práticas clínicas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

