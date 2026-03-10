Mutirão de câncer de pele no sul do ES oferecerá consultas e cirurgias

A prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas. Por isso, a Prefeitura de Alfredo Chaves, no sul do ES, realizará um mutirão de atendimento para Câncer de Pele. A ação ocorrerá nos dias 13 e 14 de junho. Além disso, a iniciativa oferecerá consultas dermatológicas e pequenas cirurgias gratuitas. Dessa forma, moradores da região terão acesso a avaliação especializada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa conta com parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Programa de Assistência Dermatológica e Cirúrgica da Universidade Federal do Espírito Santo. O programa integra projetos da Universidade Federal do Espírito Santo. Além disso, profissionais montarão uma estrutura completa de atendimento. Dessa forma, especialistas poderão avaliar pacientes com lesões suspeitas. Consequentemente, a equipe poderá realizar procedimentos cirúrgicos simples quando necessário.

Leia também – Câncer de pele: veja a regra ABCDE para se cuidar melhor

Como funcionará o mutirão de saúde

A ação ocorrerá na Unidade de Saúde do Cajá. Durante os dois dias, especialistas atenderão pacientes previamente selecionados. Primeiramente, médicos dermatologistas realizarão consultas clínicas. Em seguida, a equipe poderá indicar pequenos procedimentos cirúrgicos. Além disso, os profissionais também poderão encaminhar casos mais complexos.

Para isso, o programa mobilizará uma equipe multidisciplinar. O grupo reunirá médicos, enfermeiros, estudantes e voluntários. Dessa forma, o mutirão ampliará o acesso ao atendimento especializado. Além disso, a estrutura montada poderá atender centenas de pacientes.

Como participar do mutirão

Os moradores de Alfredo Chaves, interessados no atendimento, devem seguir as etapas abaixo:

Procurar o agente comunitário de saúde da região para realizar o cadastro inicial;

da região para realizar o cadastro inicial; Fazer o cadastro até o dia 5 de maio , prazo definido pela organização do mutirão;

, prazo definido pela organização do mutirão; Passar por uma avaliação inicial , realizada pelos profissionais de saúde;

, realizada pelos profissionais de saúde; Aguardar a análise da equipe técnica , que avaliará cada caso individualmente;

, que avaliará cada caso individualmente; Participar do mutirão somente se atender aos critérios clínicos definidos pelos especialistas.

O agendamento prévio garante organização no atendimento. Além disso, o processo permite priorizar pacientes com maior necessidade de avaliação e tratamento.

Projeto da Ufes amplia acesso à dermatologia

O Programa de Assistência Dermatológica e Cirúrgica da Universidade Federal do Espírito Santo, conhecido como PAD-Ufes, atua no estado desde 1987. O projeto funciona como programa de extensão universitária. Além disso, ele leva atendimento dermatológico para municípios do interior. Consequentemente, milhares de pessoas recebem diagnóstico especializado. Muitas comunidades enfrentam dificuldades de acesso a dermatologistas. Por isso, o programa realiza atendimentos itinerantes em várias cidades. Atualmente, o projeto atende milhares de pacientes por ano. Assim, a iniciativa fortalece a prevenção e o tratamento do câncer de pele.

Câncer de pele exige atenção e prevenção

O Câncer de Pele é o tipo de câncer mais frequente no mundo. Especialistas apontam a exposição solar excessiva como principal fator de risco. Trabalhadores que atuam ao ar livre enfrentam maior vulnerabilidade. Por exemplo, agricultores, pescadores e trabalhadores da construção civil. Sem proteção adequada, a radiação solar pode provocar lesões na pele. Com o tempo, essas alterações podem evoluir para tumores. Entretanto, o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura. Por isso, campanhas de prevenção tornam-se fundamentais.

Mutirões ajudam no diagnóstico precoce

Mutirões de saúde ampliam o acesso da população aos serviços médicos. Nesse caso, essas ações facilitam o diagnóstico de lesões suspeitas. Quando médicos identificam a doença no início, o tratamento se torna mais simples. Consequentemente, os procedimentos apresentam maior taxa de sucesso. Por isso, especialistas defendem iniciativas de rastreamento populacional. Assim, programas de extensão universitária cumprem papel estratégico na saúde pública.

De acordo com a Prefeitura de Alfredo Chaves.