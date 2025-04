Nabila vence trombose no braço – saiba como

A empresária Nabila, esposa do ex-prefeito de Cariacica (ES), enfrenta uma trombose venosa profunda no braço — condição rara e pouco conhecida. O caso destaca, principalmente, a importância de divulgar e reconhecer sintomas fora das regiões mais comuns, como as pernas.

O que é a trombose no braço?

Embora a perna seja o local mais comum, a trombose também pode surgir no braço. Ela ocorre quando coágulos sanguíneos bloqueiam as veias, impedindo o sangue de retornar ao coração.

Entre os sintomas mais frequentes, destacam-se:

Inchaço visível e dor intensa;

Vermelhidão localizada;

Dificuldade para mover o braço;

Veias aparentes e saltadas na região.

A fim de se obter um diagnóstico, realiza-se ultrassom doppler, exame mais rápido e preciso.

Causas mais comuns da trombose no braço

As três principais causas incluem:

Compressão no desfiladeiro torácico:

Conhecida como trombose de esforço, atinge jovens ativos e atletas. O estreitamento entre costela e clavícula comprime a veia, gerando coágulos. Trombofilia genética:

Pessoas com predisposição hereditária tendem a formar coágulos de forma espontânea, mesmo sem esforço físico. Catéteres venosos:

Comuns em tratamentos como quimioterapia e hemodiálise, esses dispositivos podem, dessa forma, desencadear a trombose.

Tratamento e prevenção

O tratamento envolve anticoagulantes, repouso e, em alguns casos, cirurgia para eliminar a compressão. Já na trombofilia, o foco é o controle contínuo com medicamentos. A prevenção exige, inegavelmente, atenção a sintomas, histórico familiar e orientações médicas.