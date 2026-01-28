Não atravesse o samba: curta o Carnaval com saúde!

Fevereiro se aproxima e, com ele, a animação do Carnaval toma conta das ruas. Blocos, desfiles e festas prometem diversão intensa. No entanto, o calor exige atenção redobrada. Além disso, a rotina muda e o corpo sente. Por isso, cuidar da saúde garante mais energia. Assim, a folia rende boas memórias. Consequentemente, a prevenção faz toda a diferença.

Durante o Carnaval, o corpo perde mais líquidos. Ao mesmo tempo, a exposição ao sol aumenta. Somado a isso, longos períodos em pé cansam rapidamente. Portanto, atitudes simples evitam problemas. Dessa forma, é possível curtir com segurança. Afinal, diversão e cuidado caminham juntos.

Hidrate-se e alimente-se bem

Antes de tudo, mantenha-se hidratado. Beba água ao longo do dia, mesmo sem sede. Além disso, consuma frutas ricas em água. Vale lembrar que álcool não hidrata. Portanto, intercale bebidas alcoólicas com água.

Alimente-se corretamente. Prefira refeições leves e conheça a procedência dos alimentos. Sempre que possível, coma em casa antes da folia. Assim, o corpo responde melhor ao esforço físico.

Proteja-se do sol e do calor

O sol forte exige proteção constante. Use protetor solar com FPS 30 ou mais. Reaplique ao longo do dia, principalmente após suor intenso. Além disso, chapéus, bonés e óculos escuros ajudam bastante. Evite exposição entre 10h e 16h. Dessa forma, você reduz riscos à pele.

Vista-se com conforto e segurança

Roupas leves facilitam a transpiração. Tecidos como algodão ajudam a enfrentar o calor. Além disso, calçados confortáveis evitam dores e quedas. Evite chinelos frágeis em locais cheios. Afinal, cacos e objetos na rua representam perigo.

Previna-se e respeite seus limites

Use camisinha em todas as relações sexuais. Ela protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, leve preservativos com você. Nunca dependa de improviso.

Cuide também da bebida. Não perca seu copo de vista. Fique atento a sinais estranhos no corpo. Caso algo não pareça normal, procure ajuda imediatamente.

Segurança também faz parte da folia

Leve apenas o essencial. Carregue um documento de identificação. Use bolsas seguras ou doleiras. Evite bolsos abertos.

Além disso, não se afaste dos amigos. Combine pontos de encontro. Ande sempre em grupo. No trânsito, jamais dirija após beber. Use cinto e respeite limites.

Escute o corpo e descanse

Durma bem entre um dia e outro. O descanso repõe energia. Se você tem doença crônica, leve identificação ou aviso médico. Assim, o Carnaval termina com saúde e boas lembranças.

Com base em informações do portal da Biblioteca Virtual em Saúde – Ministério da Saúde.