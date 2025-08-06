Nimesulida e ibuprofeno: a dupla que pode causar danos aos rins

Vivemos em um tempo onde alívio rápido virou sinônimo de se automedicar. Dores nas costas, dor de cabeça ou alguma inflamação? Logo vem o ibuprofeno ou a nimesulida. Mas você já parou para pensar como esses remédios podem afetar seus rins?

Conforme especialistas, essa prática, tão comum no dia a dia, pode trazer consequências graves a longo prazo. A facilidade de acesso aos medicamentos faz com que muita gente ignore os efeitos colaterais, especialmente quando se trata da saúde renal.

Embora pareçam inofensivos, os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), como ibuprofeno e nimesulida, agem inibindo enzimas que controlam a circulação sanguínea nos rins. E é aí que mora o perigo.

Essas enzimas, conhecidas como ciclooxigenases (COX), são essenciais para manter o bom funcionamento renal. Quando bloqueadas repetidamente, comprometem o fluxo sanguíneo e colocam em risco a capacidade dos rins de filtrar o sangue corretamente.

Quem corre mais risco?

Pessoas com hipertensão, diabetes ou doenças cardíacas têm risco ainda maior de desenvolver insuficiência renal ao usar esses medicamentos. Mesmo doses consideradas baixas, se tomadas com frequência, podem causar prejuízos irreversíveis.

Como aliviar a dor com segurança?

Sempre que possível, opte por alternativas como compressas, repouso, fisioterapia ou analgésicos mais leves. E nunca tome nenhum anti-inflamatório por conta própria. O uso deve ser pontual, com prescrição e acompanhamento médico.

Use com responsabilidade. Proteja seus rins.

A automedicação pode custar caro. Proteger seus rins é uma escolha consciente. Antes de tomar qualquer medicamento, pense no impacto a longo prazo.