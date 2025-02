No Carnaval, tenha cuidado com seus olhos – veja como aqui

O Carnaval é uma época de muita diversão, mas também exige cuidados especiais. Além de manter a hidratação, proteção solar e uma alimentação equilibrada para aproveitar a folia ao máximo, você deve ter cuidado com os olhos. Assim, conseguirá curtir a festa sem preocupações e garantir a saúde ocular durante a folia.

Use óculos escuros para proteger os olhos

Os óculos escuros são indispensáveis para quem vai curtir o Carnaval. Escolha aqueles com proteção UVA e UVB, pois a festa ocorre em horários de sol forte, o que exige proteção para os olhos. Além disso, viseiras, bonés e chapéus também ajudam a proteger essa área sensível.

Escolha o filtro solar certo

Use filtros solares adequados para a prática esportiva. Esses protetores não escorrem com o suor, evitando que o produto atinja os olhos e cause irritações. Prefira sempre o filtro mais indicado para o seu tipo de pele e para as atividades que vai realizar.

Dicas importantes para proteger os olhos no Carnaval

Espumas e sprays: As espumas e sprays comuns nas festas podem causar irritações nos olhos. Caso isso aconteça, lave bem a área afetada com água ou, se disponível, com soro fisiológico.

Maquiagem: Ao usar maquiagem, como sombras, glitter e cílios postiços, retire-os completamente no final do dia. Certifique-se de que todos os produtos sejam oftalmologicamente testados para evitar complicações.

Lentes de contato: Prefira lentes descartáveis durante o Carnaval, pois as lentes gelatinosas podem entrar em contato com impurezas, aumentando o risco de infecção. Coloque as lentes antes de fazer a maquiagem e retire-as antes de remover a maquiagem.

Mar e piscina: Evite abrir os olhos ao nadar no mar ou na piscina. A água pode causar irritações, pois não é adequada para o contato direto com os olhos.

Caso perceba qualquer problema persistente nos olhos, procure imediatamente um pronto atendimento. Em Cachoeiro, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas, no bairro Marbrasa. Seguindo essas dicas, você garante uma folia segura, sem riscos para a saúde ocular.

