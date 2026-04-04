Canetas contra obesidade entram em nova diretriz médica

A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso) atualizou as diretrizes clínicas. Dessa forma, o documento passa a organizar o uso de medicamentos no tratamento da obesidade.

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A publicação reúne 32 recomendações. Assim, ela orienta médicos diante de novas opções terapêuticas. Atualmente, mais de 41 milhões de brasileiros convivem com a doença. Por isso, a atualização responde a um cenário mais complexo.

Segundo especialistas, os profissionais enfrentam decisões cada vez mais individualizadas. Nesse contexto, a diretriz oferece caminhos mais claros e seguros.

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Quando usar medicamentos no tratamento

A nova orientação define critérios objetivos. Em primeiro lugar, médicos indicam medicamentos para pessoas com IMC igual ou superior a 30. Por outro lado, eles também consideram pacientes com IMC acima de 27, quando existem doenças associadas.

Entre essas condições, destacam-se diabetes e problemas cardiovasculares. Além disso, a diretriz permite avaliação individual em casos específicos. Por exemplo, o aumento da circunferência abdominal com complicações exige atenção.

Ainda assim, os especialistas reforçam um ponto essencial. O uso de medicamentos não substitui hábitos saudáveis. Portanto, o tratamento exige alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento profissional.

Canetas para obesidade ganham espaço

A diretriz incorpora terapias recentes. Entre elas, destacam-se os análogos de GLP-1, conhecidos como canetas para emagrecimento.

Esses medicamentos atuam no controle do apetite. Em seguida, eles aumentam a sensação de saciedade. Como resultado, muitos pacientes alcançam redução significativa de peso.

Além disso, o documento amplia o olhar sobre o tratamento. Ou seja, ele não foca apenas na perda de peso. Ele também avalia impactos em outras condições clínicas.

Nesse sentido, médicos consideram fatores como risco cardiovascular, pré-diabetes e apneia do sono. Consequentemente, o cuidado se torna mais completo.

Alertas sobre uso inadequado

A diretriz também estabelece limites claros. Primeiramente, ela alerta contra substâncias sem comprovação científica. Em seguida, critica o uso indiscriminado de fórmulas manipuladas.

Produtos com hormônios ou diuréticos, por exemplo, podem trazer riscos. Portanto, profissionais devem evitar essas práticas sem respaldo científico.

Além disso, o uso fora das indicações exige cautela. Médicos só devem considerar essa alternativa quando existirem evidências de segurança.

Novo marco no cuidado da obesidade

A publicação representa um avanço relevante. Até então, diretrizes tratavam medicamentos de forma secundária. Agora, o tema ganha protagonismo.

Com isso, profissionais recebem orientações mais claras. Ao mesmo tempo, pacientes passam a contar com estratégias mais seguras.

Diante do aumento da obesidade, o documento reforça uma mensagem central. O tratamento exige continuidade, personalização e rigor científico. Assim, a combinação de estratégias garante resultados mais duradouros.

Com base em informações do portal Metrópoles.