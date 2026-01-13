Nova PrEP semestral contra HIV é liberada pela Anvisa

A Anvisa aprovou uma nova indicação do medicamento Sunlenca para prevenir o HIV-1. A decisão saiu nesta segunda-feira. A medida amplia as estratégias de prevenção no Brasil. Além disso, fortalece o combate ao vírus em populações vulneráveis. Portanto, a iniciativa marca um avanço relevante na saúde pública.

A nova indicação permite o uso do medicamento como profilaxia pré-exposição. A PrEP atende adultos e adolescentes a partir de 12 anos. No entanto, exige peso mínimo de 35 quilos. Antes do início, o paciente precisa apresentar teste negativo para HIV-1.

O que é o Sunlenca e como ele funciona

O Sunlenca contém lenacapavir, um antirretroviral de primeira classe. O medicamento age diretamente no capsídeo do HIV-1. Dessa forma, bloqueia múltiplas etapas da replicação viral. Assim, o vírus perde a capacidade de se multiplicar no organismo.

Além disso, o tratamento apresenta duas formas de uso. A injeção subcutânea ocorre a cada seis meses. Já o comprimido oral inicia o esquema terapêutico. Portanto, o regime facilita a adesão ao tratamento preventivo.

PrEP: estratégia central na prevenção combinada

A PrEP protege pessoas sem HIV que vivem sob risco de infecção. Consequentemente, reduz de forma expressiva a transmissão sexual do vírus. Além disso, integra a chamada prevenção combinada.

Essa estratégia inclui testagem regular, uso de preservativos e tratamento antirretroviral. Também envolve a PEP e cuidados específicos para gestantes soropositivas. Assim, a prevenção se torna mais eficaz e abrangente.

Recomendação internacional e impacto no Brasil

Em julho de 2025, a OMS passou a recomendar o lenacapavir como PrEP. A entidade classificou o medicamento como a melhor alternativa após uma vacina. Portanto, a aprovação da Anvisa segue padrões internacionais.

Com isso, o Brasil passa a contar com uma PrEP semestral. Esse modelo reduz falhas de adesão comuns em esquemas diários. Além disso, diminui a sobrecarga nos serviços de saúde.

Eficácia comprovada em estudos clínicos

Os estudos apresentados demonstraram alta eficácia do medicamento. O estudo PURPOSE 1 registrou 100% de eficácia em mulheres cisgênero. Já o PURPOSE 2 mostrou 96% de eficácia geral. Além disso, o resultado superou a PrEP oral diária em 89%.

Portanto, o regime semestral se mostrou seguro, eficaz e bem aceito.

Próximos passos para chegar ao SUS

Apesar da aprovação, o medicamento ainda depende da definição de preço pela CMED. Em seguida, a Conitec avaliará a incorporação ao SUS. Assim, o Ministério da Saúde decidirá sobre a oferta pública do tratamento.

