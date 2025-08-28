Novela chama atenção para leucemia mieloide - saiba mais

O remake da novela Vale Tudo traz à cena, o problema da leucemia mieloide (LM) é um tipo de cancro que afeta as células da medula óssea, levando à produção descontrolada de glóbulos brancos anormais que prejudicam as células sanguíneas saudáveis, causando sintomas como fadiga, palidez, infecções e hemorragias . Há dois tipos principais: a Leucemia Mieloide Aguda (LMA), que progride rapidamente e requer tratamento imediato, e a Leucemia Mieloide Crônica (LMC), que se desenvolve mais lentamente. Seu controle ocorre com medicamentos.

Leucemia Mieloide Aguda (LMA)

Mutações genéticas adquiridas nas células-tronco. Alguns fatores podem funcionar como gatilhos: idade, exposição a químicos, radiação ou tabagismo. Tratamento:Inclui quimioterapia e transplante de medula óssea, com a possibilidade de cura em alguns casos, dependendo da fase da doença e do estado de saúde do paciente.

Leucemia Mieloide Crônica (LMC)

Desenvolve-se em três fases: crônica (indolente), acelerada (piora dos sintomas) e blástica (acúmulo de blastos nas células). Tratamento: Não é curável, mas os tratamentos podem proporcionar remissões profundas e prolongadas, mantendo a doença controlada.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico é feito através de exames de sangue e, principalmente, por uma análise da medula óssea. Os tratamentos são individualizados, variando conforme o tipo de leucemia (aguda ou crônica), a fase da doença, a idade do paciente e a sua condição geral de saúde.