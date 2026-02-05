Novo Wegovy em comprimido aguarda decisão da Anvisa

A farmacêutica Novo Nordisk informou que solicitou, em 30 de janeiro, a aprovação da versão oral de Wegovy (cujo princípio ativo é a semaglutida) à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O medicamento, vendido atualmente em forma de caneta injetável, é indicado para o tratamento da obesidade e a redução dos riscos cardiovasculares associados ao excesso de peso.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O pedido envolve a formulação em comprimidos de 25 mg – dose maior do que a versão injetável, de 2,4 mg. Segundo a farmacêutica, a solicitação é baseada nos resultados de um estudo que apontou perda de peso média de aproximadamente 17% em adultos com obesidade ou sobrepeso e ao menos uma comorbidade – desempenho semelhante ao observado com a versão injetável do medicamento.

Leia também: O que muda com a nova vacina contra bronquiolite no SUS

A Novo Nordisk informou ainda que o perfil de segurança e tolerabilidade da versão oral foi consistente, com eventos adversos predominantemente leves ou moderados, como efeitos gastrointestinais de manejo simples e semelhantes aos observados com a semaglutida injetável.

Wegovy em comprimido

Atualmente, o único medicamento oral da classe dos agonistas de GLP-1 disponível no mercado é o Rybelsus, na dose de 14 mg. De acordo com a vice-presidente da área médica da Novo Nordisk no Brasil, Priscila Mattar, a empresa avalia que ampliar as opções terapêuticas pode contribuir para uma melhor adesão ao tratamento da obesidade.

“Com a apresentação oral, esperamos ampliar o alcance dessa terapia, que possui eficácia já comprovada e que pode não apenas levar a uma perda de peso relevante, mas também proteger coração, rins, fígado e articulações”, afirmou a executiva em comunicado.

No fim de dezembro do ano passado, a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou a versão em comprimido do Wegovy.

Para quem o Wegovy é indicado?

No Brasil, o Wegovy foi aprovado pela Anvisa para o tratamento de pessoas com obesidade ou com sobrepeso associado a pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso. O medicamento também é indicado para o tratamento da esteato-hepatite associada à disfunção metabólica (MASH, na sigla em inglês) em adultos com fibrose moderada a avançada, sem cirrose hepática.

Nesta semana, a agência aprovou ainda o uso da versão injetável do medicamento para a redução do risco de eventos cardiovasculares graves, como enfarte e acidente vascular cerebral (AVC), em pacientes com sobrepeso ou obesidade.

Segundo a farmacêutica, o uso da semaglutida deve estar associado a uma dieta com redução calórica e ao aumento da atividade física para o controle do peso. No Brasil, a venda é feita somente mediante apresentação de receita médica.