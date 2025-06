Novos aparelhos de ultrassonografia no SUS

O Governo do Espírito Santo reforçou, neste mês de junho, a estrutura tecnológica da rede hospitalar pública. Conforme a Secretaria da Saúde (Sesa), o Estado iniciou a entrega de novos aparelhos de ultrassonografia. O investimento total alcançou R$ 803.800,00, demonstrando o compromisso com a modernização do Sistema Único de Saúde (SUS). Vale destacar que os hospitais que receberam os aparelhos fazem parte do sistema de regulação de vagas, o que garante mais segurança aos pacientes.

Os equipamentos foram direcionados para quatro unidades estratégicas: Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus; Hospital Estadual de São José do Calçado (HSJC); Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV); e Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro (UIJM). Cada hospital receberá tecnologia de ponta para aprimorar a precisão e agilidade nos diagnósticos.

Tecnologia que fortalece o atendimento

A subsecretária de Atenção à Saúde, Carolina Sanches, destacou que os novos aparelhos fortalecem o atendimento no SUS e ampliam o acesso da população a exames de imagem com mais equidade. Com isso, as unidades ganham maior capacidade de resposta e eficiência nos tratamentos.

Além disso, o aparelho entregue ao Hospital Estadual de Vila Velha inclui uma sonda transesofágica. Esse recurso permite realizar ecocardiogramas detalhados por via esofágica, técnica essencial no diagnóstico de doenças cardíacas.

Mais agilidade, mais segurança

Ao melhorar a qualidade dos exames, os novos equipamentos facilitam decisões clínicas mais rápidas e seguras. Assim, o Estado não apenas qualifica o atendimento hospitalar, mas também fortalece o combate às doenças que mais impactam a saúde pública, como as cardiovasculares.