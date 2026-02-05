Novos equipamentos elevam capacidade da Unimed Diagnóstico no Sul do ES

A Unimed Diagnóstico ampliou sua capacidade assistencial ao incorporar novos equipamentos para exames de endoscopia e colonoscopia. Com a atualização tecnológica, a unidade fortalece a precisão diagnóstica e eleva a eficiência dos atendimentos, beneficiando diretamente os clientes atendidos pelo CDI da cooperativa.

Como parte da modernização, a Unimed Diagnóstico passou a operar com a processadora Olympus 190, além de dois aparelhos de gastroscopia, dois de colonoscopia e um de broncoscopia. Dessa forma, a estrutura técnica ganha robustez e acompanha a evolução da medicina diagnóstica, sobretudo nos exames do trato gastrointestinal e respiratório.

Além disso, a nova tecnologia oferece imagens em alta definição, o que permite uma visualização mais detalhada da mucosa e da vascularização durante os procedimentos. Esse avanço contribui para a identificação precoce de alterações e doenças, apoia decisões clínicas mais assertivas e aumenta a segurança em todas as etapas do exame.

Unimed Diagnóstico

Segundo o supervisor da Unimed Diagnóstico, Paulo Trugilho, o investimento integra uma estratégia contínua de atualização tecnológica. De acordo com ele, a cooperativa busca garantir melhores condições de trabalho às equipes e resultados mais confiáveis nos exames. Assim, a modernização do parque tecnológico reforça o compromisso com a qualidade assistencial e com a segurança do paciente.

Na rotina do setor, os impactos também já são percebidos. A enfermeira Mayara Lima, responsável pela área de endoscopia, destacou a receptividade positiva da equipe à chegada dos novos equipamentos. Conforme explicou, a processadora Olympus 190 e os aparelhos recém-incorporados proporcionam imagens mais nítidas e exames mais eficientes, o que amplia a capacidade de detecção precoce de lesões e contribui para procedimentos mais seguros.

Por fim, com a ampliação do parque tecnológico, a Unimed Sul Capixaba avança na oferta de exames alinhados às práticas mais atuais da área da saúde. A iniciativa integra um conjunto de investimentos voltados à inovação, à qualificação contínua dos serviços e ao fortalecimento do cuidado prestado aos clientes na região.

Com informações da assessoria de imprensa da Unimed Sul Capixaba.