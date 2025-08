NR-01: o que mudou na relação gestor X empregado?

A atualização da NR-01, em vigor desde maio de 2025, trouxe uma transformação silenciosa, mas poderosa, para a saúde ocupacional. A nova redação obriga as empresas a gerenciar riscos psicossociais — incluindo fatores emocionais e relacionais que afetam o equilíbrio mental dos trabalhadores. A norma determina, assim, que as empresas identifiquem, avaliem e controlem qualquer risco relacionado ao ambiente de trabalho, indo além dos perigos físicos e operacionais tradicionalmente reconhecidos.

Agora, os empregadores também devem considerar fatores subjetivos e comportamentais que afetam diretamente a saúde mental dos colaboradores. Isso inclui, de forma expressa, a análise das relações interpessoais no ambiente profissional, bem como o impacto das práticas de liderança no equilíbrio emocional da equipe. Assim, a conduta de gestores que adotam posturas abusivas — como humilhações públicas, cobranças excessivas, ameaças veladas ou negligência diante de conflitos — passa a ser vista como um risco psicossocial que exige intervenção imediata. Empresas que se omitem diante dessas situações podem ser responsabilizadas por não atuarem conforme as diretrizes da nova NR-01.

Leia também – Nova lei coloca saúde mental como prioridade nas empresas

O que a NR-01 determina sobre saúde mental:

Inclusão no GRO (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais):

Empresas devem mapear e controlar estresse, assédio, sobrecarga de tarefas e outros fatores que comprometem a saúde mental.

Empresas devem mapear e controlar estresse, assédio, sobrecarga de tarefas e outros fatores que comprometem a saúde mental. Responsabilidade clara do empregador:

O texto exige a criação de um ambiente psicologicamente seguro, que promova bem-estar e respeito mútuo.

O texto exige a criação de um ambiente psicologicamente seguro, que promova bem-estar e respeito mútuo. Prevenção e correção contínuas:

A norma obriga a detectar e corrigir problemas como metas inalcançáveis, jornadas excessivas e ausência de suporte organizacional.

A norma obriga a detectar e corrigir problemas como metas inalcançáveis, jornadas excessivas e ausência de suporte organizacional. Adaptação à nova realidade:

É preciso agir contra conflitos interpessoais, assédio moral e más condições de trabalho, que comprometem o clima e a produtividade.

E os gestores tóxicos?

Mesmo sem citar o termo, a NR-01 considera abusivas as condutas que comprometem a saúde emocional dos trabalhadores. Assim, um gestor que não sabe ler o ambiente e as pessoas; que age com autoritarismo, pressiona em excesso ou ignora sinais de esgotamento pode representar risco psicossocial.

Como reconhecer um gestor saudável

Nem toda liderança exige mudanças. Um bom gestor:

Escuta sua equipe com empatia

Estimula um ambiente respeitoso

Reconhece esforços com equilíbrio

Define metas reais e claras

Sabe acolher erros sem agressividade

A nova NR-01 reforça a saúde mental como pilar da segurança no trabalho. Empresas que ignorarem os riscos psicossociais — inclusive a atuação de lideranças abusivas — poderão sofrer sanções legais. Mais que obrigação, cuidar do ambiente emocional virou um diferencial estratégico e humano.