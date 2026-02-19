Sua empresa está preparada para lidar com a NR-1 em maio?
A nova NR-1 exige ação concreta das empresas para prevenir riscos psicossociais e evitar prejuízos jurídicos.
A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que define as diretrizes gerais de saúde e segurança no trabalho e organiza o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), passa a valer integralmente a partir de maio de 2026. A regra alcança empresas de todos os portes e segmentos. Portanto, tanto pequenos negócios quanto grandes corporações precisarão revisar processos internos, documentos e rotinas preventivas.
Com a aplicação plena da norma, as organizações deverão estruturar sistemas mais eficientes de identificação, avaliação e controle de riscos ocupacionais. Assim, a gestão deixa de ser apenas formal e passa a exigir ações práticas e contínuas.
A saúde mental no trabalho entrou no centro do debate em 2025. O Brasil registrou mais de meio milhão de afastamentos previdenciários. Além disso, o impacto financeiro ultrapassou bilhões de reais. Consequentemente, empresas enfrentam pressão operacional crescente. Portanto, adequar-se à nova NR-1 tornou-se prioridade estratégica.
O aumento dos afastamentos afeta equipes inteiras. Primeiramente, ele gera sobrecarga entre os colaboradores ativos. Além disso, reduz produtividade e amplia o turnover. Como resultado, a empresa assume custos adicionais. Assim, a gestão preventiva se torna indispensável.
Impacto financeiro vai além do INSS
Os afastamentos não afetam apenas o clima organizacional. Eles também impactam diretamente a folha de pagamento. Isso ocorre porque o FAP — Fator Acidentário de Prevenção — pode aumentar.
Consequentemente, a alíquota tributária sobe. Portanto, o custo empresarial cresce de forma expressiva.
Além disso, substituir colaboradores exige tempo e recursos. A empresa precisa recrutar, selecionar e treinar novos profissionais. Enquanto isso, a equipe opera com capacidade reduzida.
Logo, a inércia custa caro. Por isso, a prevenção se mostra financeiramente inteligente.
NR-1: inclusão dos riscos psicossociais no PGR
A atualização da NR-1 alterou o foco da gestão. Agora, a norma exige a inclusão de riscos psicossociais no PGR. Ou seja, a organização deve mapear fatores emocionais e relacionais. Assim, o ambiente de trabalho passa a ser o centro da análise. Consequentemente, o cuidado deixa de ser apenas individual.
Entre os principais riscos, destacam-se:
- Assédio moral, sexual ou organizacional;
- Sobrecarga cognitiva e excesso de jornada;
- Desequilíbrio entre esforço e recompensa;
- Conflitos hierárquicos e falhas na comunicação.
Portanto, o PGR não pode mais ser documento formal. Ele precisa refletir diagnóstico real e ações concretas.
O risco do “PGR de gaveta”
Muitas empresas produzem documentos apenas para cumprir exigências. No entanto, a nova NR-1 elimina essa prática. Se a empresa identifica o risco e não atua, ela assume responsabilidade. Assim, cria prova documental contra si mesma. Consequentemente, amplia o risco de condenações judiciais.
Em ações por danos morais ou doenças ocupacionais, o risco mapeado e ignorado fortalece a culpa patronal. Além disso, aumenta o valor das indenizações. Portanto, a omissão gera passivo trabalhista significativo.
Blindagem jurídica e gestão integrada
A adequação exige atuação multidisciplinar. Segurança do trabalho, RH e jurídico devem atuar juntos. Além disso, a empresa precisa estruturar políticas internas claras. Assim, constrói cultura preventiva sólida. Consequentemente, reduz vulnerabilidades legais.
Algumas medidas essenciais incluem:
- Governança e compliance: revisar códigos de conduta e sanções;
- Canais de denúncia: garantir mecanismos anônimos e seguros;
- Treinamento de lideranças: orientar gestores sobre limites legais.
Portanto, a ação prática sustenta a segurança jurídica.
Adequação não é opção
A inclusão dos riscos psicossociais na NR-1 marca mudança cultural. Agora, empresas precisam agir, não apenas documentar. Além disso, o cenário de judicialização cresce rapidamente. Logo, a pergunta deixou de ser “se” adequar. A questão real é “quando” agir para evitar prejuízos.
Quem investe em prevenção protege pessoas. Ao mesmo tempo, protege o próprio negócio.
Assim, transforma obrigação legal em estratégia competitiva.
Com informações do portal Carta Capital.
