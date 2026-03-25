NR-1 pode ser adiada novamente e acende alerta na saúde mental

O Ministério do Trabalho avalia adiar outra vez a atualização da NR-1, que foca saúde mental no trabalho. Inicialmente, a regra entraria em vigor em maio de 2025. No entanto, o governo prorrogou o prazo para 2026.

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Agora, diante de nova pressão empresarial, a equipe técnica reconsidera o cronograma. Enquanto isso, o país registra números alarmantes de afastamentos por transtornos mentais.

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O que mudaria com a nova regra

A atualização da NR-1 amplia a fiscalização sobre riscos psicossociais. Dessa forma, auditores poderiam punir empresas por práticas prejudiciais à saúde mental.

Entre os problemas, destacam-se metas abusivas, jornadas extensas e assédio moral. Do mesmo modo, entram na lista a falta de suporte e conflitos no ambiente profissional. Assim, a norma equipara esses fatores a riscos já monitorados, como acidentes de trabalho.

Recorde de afastamentos acende alerta

Em 2025, o Brasil registrou mais de 546 mil afastamentos por transtornos mentais. Esse número supera o ano anterior e confirma uma tendência crescente.

Principalmente, ansiedade e depressão lideram os diagnósticos. Como consequência, o impacto financeiro cresce e pressiona os cofres públicos. Além disso, mais de duas mil profissões concentram casos. Entre elas, aparecem vendedores, faxineiros e auxiliares administrativos.

Empresas pressionam por mais prazo

Empresários defendem o adiamento com base na falta de clareza técnica. Segundo eles, a norma pode gerar insegurança jurídica.

Também apontam aumento de custos e exigências burocráticas. Por exemplo, relatórios para comprovar ausência de riscos psicossociais. Nesse cenário, entidades alegam que o prazo atual não permite adaptação adequada.

Especialistas criticam possível adiamento

Por outro lado, especialistas reagem de forma contundente. Para eles, o adiamento representa retrocesso. O Ministério Público do Trabalho alerta para risco de insegurança jurídica. Além disso, auditores afirmam que a norma apenas reforça exigências já existentes.

Ainda mais, pesquisadores destacam que o trabalho influencia diretamente a saúde mental. Portanto, ignorar esse fator agrava o problema.

Ambiente de trabalho e saúde mental

O ambiente profissional impacta o bem-estar diariamente. Por isso, fatores como pressão excessiva e longas jornadas elevam o estresse.

Consequentemente, aumentam os casos de adoecimento psicológico. Ao mesmo tempo, especialistas apontam precarização e baixos salários como agravantes. Assim, empresas precisam revisar práticas internas. Caso contrário, os afastamentos continuarão crescendo.

O que esperar daqui para frente

O governo deve anunciar a decisão em breve. Enquanto isso, órgãos públicos mantêm ações educativas e fiscalizações.

Paralelamente, especialistas defendem a aplicação imediata da norma. Afinal, o cenário exige respostas rápidas e eficazes. Portanto, a decisão sobre a NR-1 não envolve apenas empresas. Ela define, sobretudo, o futuro da saúde mental no trabalho no Brasil.

Com base em informações do portal G1.