Nutrição: mitos, verdades e dicas práticas de alimentação saudável

No episódio mais recente do podcast Viva Vida, a nutricionista clínica Suellen Oliveira abordou questões essenciais sobre alimentação saudável. Ao longo da conversa, ela esclareceu dúvidas frequentes, desfez mitos populares e compartilhou orientações úteis para diferentes fases da vida.

Suellen explicou que, para pessoas com intolerâncias ou alergias alimentares, adaptar o cardápio exige atenção redobrada. Identificar os gatilhos, substituir ingredientes e manter variedade garantem equilíbrio e segurança, conforme defende a área de nutrição.

Na terceira idade, o processo de nutrição precisa fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças crônicas. Assim, priorizar fibras, proteínas e cálcio faz toda a diferença na saúde diária.

Sobre a dieta keto e o jejum intermitente, Suellen alertou: nem toda tendência serve para todos. Antes de seguir qualquer plano, é essencial consultar um especialista e considerar os riscos envolvidos.

Embora muitos apostem em suplementos, a nutricionista reforçou: uma dieta equilibrada já oferece a maioria dos nutrientes. Portanto, usar suplementos deve ser uma decisão individual, feita com orientação profissional.

Durante a gestação, a nutrição da mulher deve focar em alimentos ricos em ferro, cálcio, ácido fólico e proteínas. Comer bem protege a mãe e favorece o desenvolvimento saudável do bebê.

A adesão ao vegetarianismo cresce, mas exige atenção. Suellen destacou que, com planejamento, é possível suprir todas as necessidades nutricionais, inclusive vitamina B12 e proteínas vegetais.

Para quem vive na correria, a dica é planejar o cardápio da semana, congelar porções e evitar industrializados. Pequenas atitudes promovem grandes mudanças.

Em momentos de estresse, muitas pessoas comem por impulso. Suellen recomendou, assim, estratégias como atenção plena, autoconhecimento e rotina alimentar organizada para evitar o desequilíbrio emocional.

Ela sugeriu moderação e equilíbrio. Aproveitar os momentos sem exageros e manter o controle nas quantidades ajuda a manter a saúde sem abrir mão do prazer.

Por fim, Suellen alertou: exagerar nas restrições, cortar grupos alimentares e seguir modismos sem orientação são os erros mais comuns. Em vez disso, priorize o equilíbrio, a constância e o autoconhecimento.

