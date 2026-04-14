O boom das canetas emagrecedoras e a segurança de sua saúde, segundo Dra. Magest

No Simpósio de Saúde – Guaçuí – 2026, o tema das canetas emagracedoras não poderia ficar de fora. A busca por resultados rápidos impulsiona o uso das canetas emagrecedoras. Nesse contexto, muitas pessoas passam a enxergar esse recurso como uma alternativa prática e eficiente. Além disso, a promessa de redução de peso em menos tempo aumenta ainda mais o interesse.

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Esses medicamentos atuam diretamente no controle do apetite. Dessa forma, eles prolongam a sensação de saciedade e, consequentemente, reduzem a ingestão calórica. No entanto, apesar dos benefícios aparentes, o uso não pode ocorrer de forma indiscriminada. Por isso, a orientação médica se torna indispensável desde o início.

A Dra. Nayara Magest, pós-graduada em Nutrologia e Dermatologia, conduz essa abordagem com base em experiência prática. Ao longo de dez anos de atuação, ela trabalha com emagrecimento, performance e reposição hormonal. Dessa forma, ela oferece uma visão atualizada, segura e orientada para resultados sustentáveis.

Quem deve utilizar esse tipo de tratamento

Nem todos os pacientes precisam recorrer às canetas emagrecedoras. Antes de tudo, o médico avalia o quadro clínico de forma individualizada. Em seguida, ele considera histórico de saúde, exames e objetivos do paciente.

Geralmente, o tratamento se destina a pessoas com obesidade ou sobrepeso associado a comorbidades. Além disso, o acompanhamento contínuo permite monitorar respostas e possíveis efeitos. Por outro lado, o uso sem prescrição aumenta riscos e compromete a saúde.

Riscos e limites do uso inadequado

Embora apresentem bons resultados, esses medicamentos podem causar efeitos colaterais. Entre os mais comuns, destacam-se náuseas e alterações gastrointestinais. Além disso, o uso sem controle pode gerar dependência emocional.

Nesse cenário, o paciente passa a acreditar que apenas o medicamento resolve o problema. Como consequência, surge o risco de efeito rebote após a interrupção. Portanto, o uso deve seguir critérios médicos bem definidos e acompanhamento rigoroso.

A importância da mudança de hábitos

As canetas emagrecedoras não substituem um estilo de vida saudável. Pelo contrário, elas funcionam como suporte ao processo. Assim, a reeducação alimentar se torna essencial para resultados consistentes.

Ao mesmo tempo, a prática regular de exercícios potencializa os efeitos do tratamento. Dessa maneira, o organismo responde melhor e mantém os resultados a longo prazo. Portanto, disciplina, constância e acompanhamento profissional fazem toda a diferença.

PROINTEC 2026 – plural e mobilizador de mudanças

Amanhã, 15 de abril, o dia será repleto de temas relativos ao I Seminário de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O PROINTEC 2026 ultrapassa o formato de um evento tradicional e se consolida como um verdadeiro movimento de transformação coletiva. Ao reunir representantes de diversas esferas, o encontro conecta diferentes realidades e amplia a construção de soluções mais completas e eficazes. Além disso, ele estimula a troca de experiências, o que fortalece o conhecimento aplicado na prática. Dessa forma, o evento demonstra que, quando a informação circula de forma acessível, ela gera impacto real e duradouro na sociedade.

Serviço

Data: 14 e 15 de abril

Local: Centro de Eventos – Guaçuí (ES)

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-guaCuI-2026—simpOsio-de-ciEncia-e-tecnologia-na-saUde/3365925