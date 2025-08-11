O que é dor crônica? Veja tratamentos possíveis

A dor crônica é aquela, conforme especialistas, que persiste por mais de três meses, mesmo após a cura de lesões. Diferente da dor aguda, que alerta sobre danos ao corpo, a dor crônica não cumpre essa função e pode afetar principalmente a qualidade de vida. Estima-se que mais de 20 milhões de brasileiros com mais de 50 anos sofram desse mal, representando cerca de 37% dessa faixa etária.

A dor crônica muitas vezes não é visível, o que dificulta o reconhecimento do sofrimento por quem está ao redor. Mesmo assim, ela incapacita as pessoas para atividades diárias simples, como trabalhar, cuidar da casa ou socializar. Essa limitação constante gera frustração, isolamento e um profundo mal-estar emocional. Com o tempo, esse cenário pode evoluir para ansiedade e até depressão, agravando ainda mais a qualidade de vida do paciente e tornando o tratamento ainda mais complexo.

Tratamentos eficazes para dor crônica

O tratamento da dor crônica deve ser individualizado e pode envolver diversas abordagens:

Medicamentos : Analgésicos, anti-inflamatórios e, em alguns casos, antidepressivos ou anticonvulsivantes, dependendo da origem da dor.

: Analgésicos, anti-inflamatórios e, em alguns casos, antidepressivos ou anticonvulsivantes, dependendo da origem da dor. Fisioterapia : Exercícios terapêuticos e técnicas como eletroterapia ajudam a melhorar a mobilidade e reduzir a dor.

: Exercícios terapêuticos e técnicas como eletroterapia ajudam a melhorar a mobilidade e reduzir a dor. Técnicas complementares : Acupuntura, meditação e relaxamento auxiliam no controle do estresse, que pode agravar a dor.

: Acupuntura, meditação e relaxamento auxiliam no controle do estresse, que pode agravar a dor. Procedimentos intervencionistas: É possível indicar bloqueios nervosos e infiltraçõesem casos específicos.

A importância do acompanhamento médico

É fundamental buscar orientação de profissionais especializados para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. O acompanhamento contínuo permite ajustes nas terapias, garantindo eficácia e segurança no manejo do problema.