O que é e como tratar a hérnia umbilical em adultos?

A hérnia umbilical ocorre. principalmente, quando parte do conteúdo abdominal, como gordura ou intestino, destaca-se por meio da parede abdominal na região do umbigo. Essa condição é mais comum em adultos com fatores de risco como tosse crônica, obesidade ou histórico de gestações múltiplas.

Como identificar a hérnia umbilical?

O principal sinal é uma saliência visível ou palpável no umbigo, que pode aumentar de tamanho ao realizar esforços físicos ou ao tossir. Em alguns casos, pode haver dor ou desconforto na região.

Riscos e complicações da hérnia umbilical

Se não tratada, a hérnia umbilical pode levar a complicações graves, como:

Encarceramento: quando o conteúdo da hérnia fica preso e não pode ser reposicionado.

Estrangulamento: interrupção do fornecimento sanguíneo ao conteúdo herniado, podendo causar necrose e infecção.

Dessa forma, essas situações exigem intervenção médica imediata.

Tratamento: a cirurgia é necessária

O tratamento da hérnia umbilical é cirúrgico. O procedimento corrige o defeito na parede abdominal e pode oocorrer por técnicas abertas ou videolaparoscópicas. A indicação de cirurgia é para casos de dor intensa, hérnias com abertura superior a 1,5 cm ou complicações como encarceramento ou estrangulamento.

Recuperação pós-operatória

A recuperação é geralmente rápida. A alta hospitalar pode ocorrer no mesmo dia ou no dia seguinte à cirurgia. O repouso nos primeiros dias é necessário, além de evitar atividades físicas intensas por cerca de três semanas. A utilização de cintas abdominais pode servir para auxiliar na recuperação .