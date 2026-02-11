O que um detalhe na orelha pode indicar sobre a saúde do coração

A morte do empresário e influenciador Henrique Maderite, aos 50 anos, na última sexta-feira (6) trouxe de volta a discussão sobre um possível marcador na orelha: o chamado ‘Sinal de Frank’. Ele morreu após um infarto fulminante em seu haras particular e, segundo relatos, apresentava essa marca característica nas orelhas. Mas, afinal, esse detalhe pode indicar algo sobre a saúde do coração?

O ‘Sinal de Frank’ se caracteriza por um vinco diagonal no lóbulo da orelha, visível a olho nu, que se estende do canal auditivo até a borda inferior do lóbulo. O nome faz referência ao médico que, décadas atrás, descreveu uma possível associação entre essa dobra e a doença arterial coronariana. Desde então, pesquisadores investigam se o vinco poderia indicar maior probabilidade de problemas cardíacos, como infarto ou obstrução das artérias.

Apesar do interesse científico, a relação entre o ‘Sinal de Frank’ e as doenças cardiovasculares ainda não está totalmente esclarecida. Algumas hipóteses sugerem que o sulco pode refletir alterações degenerativas nos vasos sanguíneos e nos tecidos elásticos do corpo, processos que também afetam a circulação do coração. Ainda assim, cardiologistas destacam que a presença do vinco não permite diagnóstico e não deve ser interpretada de forma isolada.

Além disso, a avaliação da saúde do coração exige análise ampla do histórico do paciente, hábitos de vida e fatores de risco, como tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada e histórico familiar. Portanto, mesmo pessoas sem o vinco na orelha podem desenvolver doenças cardiovasculares, assim como indivíduos com o sinal podem nunca apresentar problemas cardíacos.

Nesse sentido, os especialistas alertam para a importância de observar sintomas que exigem atenção imediata. Dor no peito, falta de ar durante esforços, cansaço fora do padrão, palpitações e inchaço nas pernas indicam a necessidade de avaliação médica, independentemente da presença do ‘Sinal de Frank’. Nessas situações, o vinco funciona apenas como um elemento adicional dentro de um quadro clínico mais amplo.

Assim, embora o Sinal de Frank desperte curiosidade e gere debates, ele não substitui exames, consultas ou acompanhamento especializado. A melhor estratégia para proteger o coração continua sendo a prevenção, com hábitos saudáveis, controle de fatores de risco e acompanhamento regular da saúde cardiovascular.