Obesidade: Como prevenir e manter a saúde?

O Dia Mundial da Obesidade, celebrado em 4 de março, chama atenção para um problema de saúde que cresce no Brasil e no Espírito Santo. Mudar hábitos pode parecer desafiador, mas pequenas escolhas diárias fazem uma grande diferença na saúde. Para reduzir os riscos da obesidade, três pilares fundamentais ajudam a construir um estilo de vida mais equilibrado: alimentação saudável, prática de exercícios e bem-estar emocional.

1- Alimentação balanceada: o primeiro passo para uma vida mais saudável

Escolher alimentos naturais, como frutas, legumes e grãos integrais, fortalece, principalmente, o organismo e reduz o risco de obesidade. Além disso, evitar ultraprocessados, como refrigerantes e salgadinhos, diminui a ingestão de açúcares, gorduras saturadas e sódio. Assim, uma alimentação equilibrada contribui para manter o peso adequado e prevenir doenças.

2- Atividade física regular: movimento que garante bem-estar

O sedentarismo representa um dos maiores desafios para a saúde. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda pelo menos 150 minutos semanais de exercícios moderados para adultos e 60 minutos diários para crianças e adolescentes. Com uma rotina ativa, o corpo ganha mais disposição, o metabolismo acelera e o risco de doenças reduz significativamente.

3- Saúde emocional: a chave para o controle alimentar

As emoções influenciam diretamente os hábitos alimentares. Estresse, ansiedade e tristeza podem levar à compulsão alimentar, dificultando o controle do peso. No entanto, buscar apoio psicológico ajuda a identificar gatilhos emocionais e desenvolver estratégias para uma relação mais saudável com a comida.

Atendimento especializado na rede pública

O cuidado com a obesidade vai além das escolhas individuais. Para garantir diagnóstico e tratamento adequado, a Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) estruturou a Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade no Adulto. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) realizam avaliações iniciais e encaminhamentos para atendimento especializado.

Números alarmantes: a obesidade cresce no Espírito Santo

Os dados reforçam a gravidade do problema. Em 2023, 112.401 adultos foram diagnosticados com obesidade no Espírito Santo. No ano seguinte, esse número saltou para 130.724. As internações por complicações também preocupam: 1.016 casos em 2023 e 907 em 2024.

Ação conjunta: cada escolha conta

A obesidade exige um esforço coletivo. Profissionais de saúde, educadores e a própria sociedade precisam incentivar hábitos saudáveis. Pequenas mudanças no dia a dia, como caminhar mais, escolher alimentos naturais e cuidar da saúde emocional, garantem um futuro mais equilibrado e com mais qualidade de vida.

Leia também: Proteja-se das ISTs no Carnaval -curta a alegria com segurança